Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat afară de la echipa de club. A cochetat și cu naționala de juniori

Tânărul în vârstă de 15 ani care se află, în prezent, în arest la domiciliu după incidentul violent produs într-un parc din Galați, era fotbalist și fusese convocat, o dată, la loturile naționale de juniori ale României. Adolescentul a înjunghiat de șapte ori un bărbat de 23 de ani, care ar fi intervenit pentru a apăra un copil amenințat de mai mulți adolescenți.

Adolescentul a fost exclus de la echipa de club Foto: Getty Images

În urma cazului, juniorul a fost exclus de la „Școala de Fotbal Oțelul Galați”, centru de copii și juniori care nu are legătură cu echipa Oțelul Galați din Superliga.

„Am închis socotelile cu el, nu mai face parte din club!”

Identitatea minorului nu poate fi făcută publică, acesta beneficiind de protecția prevăzută de lege pentru persoanele minore implicate într-o anchetă penală.

„A fost o altercație... Într-adevăr, este de la noi. Nu am avut probleme cu el, era un jucător bun. Dar nu putem să controlăm noi ce fac ei în timpul liber. Acolo cel mai bine e să gestioneze părinții. Noi nu putem... Ne-am implicat cât am putut de lucrurile din afara terenului. N-au fost antecedente cu el, niciodată. Iar noi n-am fi acceptat așa ceva. Oricum, am închis socotelile cu el, nu mai face parte din club, l-am exclus.

Nu acceptăm la noi așa ceva. Noi facem sport! Dacă vrea să ducă alt sport, să se ducă. Fără disciplină și seriozitate, nu se poate! El a fost selecționat, în urmă cu doi ani, la o acțiune pe regiuni (n.r. a Federației). Dacă țin bine minte, s-a ținut la Hagi, la Ovidiu. S-au strâns acolo, a mers, dar nu a prins apoi lotul și nu a mai mers apoi!”, a declarat Laurențiu Candrea, unul dintre proprietarii „Școlii Oțelul Galați”, conform GSP.

Antrenorul tânărului: „Acolo ține de familie, de anturaj!”

Bogdan Balaban, tehnicianul care l-a pregătit pe junior, a spus că a fost surprins de gravitatea situației și că, la antrenamente și la meciuri, adolescentul nu îi crease probleme din punct de vedere disciplinar.

„Acolo ține de familie, de anturaj. Sunt și eu șocat de ce s-a întâmplat. Pe partea sportivă nu avem ce să-i reproșăm. A avut și o selecție la Lotul Național!”, Bogdan Balaban, antrenorul adolescentului reținut, pentru observatornews.ro.

Ce s-a întâmplat

Incidentul s-a petrecut marți seară, puțin după ora 20.00, într-un parc în care se aflau mai mulți copii și adolescenți. Potrivit familiei victimei, un grup de aproximativ zece tineri ar fi început să-l agreseze pe un alt băiat, iar bărbatul de 23 de ani a intervenit pentru a-l ajuta. Acesta ar fi fost împins la pământ, lovit cu pumnii și picioarele, după care unul dintre adolescenți l-a atacat cu un cuțit.

Medicii au identificat cel puțin șapte plăgi înjunghiate pe corpul victimei, inclusiv în zona toracelui, a spatelui și a capului. Una dintre răni a afectat zona plămânilor și a provocat pneumotorax. Bărbatul a fost internat în secția de chirurgie, iar starea sa este în prezent stabilă, deși inițial a fost gravă, notează Observator News.

Polițiștii au identificat mai mulți suspecți, iar un adolescent de 15 ani a fost reținut în urma atacului. În urma prezentării minorului la Judecătoria Galați, în cursul zilei de ieri, 26 august, instanța a dispus față de acesta măsura arestului la domiciliu.

Printre cei cercetați se află și fratele geamăn al acestuia, precum și un alt minor aflat în grija statului, care ar fi fugit de la locul incidentului și ar fi fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce intra pe o alee.