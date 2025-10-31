search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
A învins depresia. Revenire emoționantă pe teren a fotbalistului care a vrut să se arunce de pe un pod, la doar 22 de ani

Publicat:

La aproape doi ani de la momentul în care și-a amenințat propria viață, Alexis Beka Beka (24 de ani) și-a făcut miercuri revenirea în fotbalul profesionist. El a evoluat pentru echipa de primă ligă, RAAL La Louvière, în partida din Cupa Belgiei, împotriva celor de la KSK Heist, câștigată cu 2-1.

A revenit pe teren după ce a amenințat că se sinucide Foto/Getty
A revenit pe teren după ce a amenințat că se sinucide Foto/Getty

Mijlocașul francez a intrat pe teren în minutul 76, marcând astfel prima sa apariție oficială după incidentul din 29 septembrie 2023, când amenințase că se va sinucide în țara sa natală.

A vrut să sară de pe podul Magnan, de la peste 100 de metri înălțime

De atunci, fotbalistul a început să își reia treptat drumul în fotbal, evoluând în opt meciuri pentru echipa a doua a lui SM Caen, clubul care l-a format, în ligile inferioare din Franța, spre sfârșitul sezonului precedent.După partidă, antrenorul Fred Taquin a făcut aprecieri pozitive la adresa tânărului jucător.

„Sunt foarte fericit că a putut juca 20 de minute în această seară. A fost neașteptat, nu trebuia să se întâmple atât de curând. Alexis este un jucător de un nivel superior din punct de vedere tehnic. Este capabil să deblocheze o situație cu o pasă sau un șut.

Când scorul este 1-1 cu 20 de minute înainte de final și realizezi că ești în dificultate, introduci puțină magie pe teren. A fost un risc, deoarece este un jucător mai ofensiv, dar un risc calculat. Cred că în ultimele douăzeci de minute am prezentat ceva diferit. Am fost mult mai întreprinzători, rezistența adversarului trebuia să cedeze în orice moment și așa s-a întâmplat. Iar Alexis a fost o parte integrantă a întregului proces!, a declarat antrenorul, potrivit A Bola.

De ce ar fi vrut Beka să se sinucidă. Explicația psihologilor

Meriem Salmi, un renumit psiholog francez, care a colaborat cu numeroși sportivi, a subliniat că depresia nu poate fi învinsă nici măcar cu sume uriașe de bani, iar sportivii de top resimt adesea suferință atunci când nu mai performează sau nu mai sunt în centrul atenției.

„În fotbal, totul se poate derula foarte repede. Ești pe banca de rezerve și, dintr-o dată, ai impresia că nu mai faci parte din club. Depresia e considerată un tabu printre sportivi. Să mergi la psiholog e semn de slăbiciune, de nebunie. În lumea campionilor, e și mai rău. E o imagine negativă. E o rușine.

Un jucător devenit rezervă se va simți la fel de rău, chiar dacă va câștiga un milion de euro pe zi. Banii nu sunt un antidot la suferință. Când te cuprinde, depresia e teribilă. Ne ocupăm de corpurile sportivilor cu preparatori fizici, kinetoterapeuți, osteopați. Dar depresia e rana creierului. Și trebuie să ne ocupăm de creierul sportivilor ca de corpul lor!, a explicat Salmi, conform L’Equipe.

