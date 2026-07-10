A fost prezisă câștigătoarea Cupei Mondiale 2026. Duel de foc între cele două forțe ale turneului: „Nimeni nu poate contesta!”

Thierry Henry (48 de ani) este convins că Franța și Argentina se vor înfrunta în finala Cupei Mondiale 2026. Fostul internațional francez și-a exprimat opinia imediat după victoria francezilor, cu 2-0 în fața Marocului, rezultat care a trimis vicecampioana mondială în semifinale.

Francezii mai au de trecut un singur obstacol până la ultimul act

Franța urmează să întâlnească învingătoarea duelului dintre Spania și Belgia. De cealaltă parte, Argentina nu și-a disputat încă sfertul de finală cu Elveția, iar dacă va merge mai departe va da piept în semifinale cu câștigătoarea confruntării Norvegia vs. Anglia.

În ciuda faptului că drumul până în finală nu este încă încheiat, Henry crede că Franța și Argentina vor lupta pentru trofeul mondial pe 19 iulie.

„Franța va învinge Argentina fără niciun dubiu!”

Fostul atacant consideră că reprezentativa țării sale pornește cu prima șansă, însă doar dacă arbitrajul va fi unul corect și imparțial.

„Dacă Franța și Argentina se vor întâlni din nou în finală și arbitrajul va fi echilibrat și corect, Franța va învinge Argentina fără niciun dubiu. Nimeni nu poate contesta acest lucru.

Chiar și fanii Argentinei știu că naționala Franței este echipa mai bună. Dar să vedem cum se vor desfășura aceste faze ale competiției. Dacă Argentina ar putea să joace și să câștige meciurile în mod corect, fără trucarea meciurilor, așa cum susțin unii oameni, nimeni nu s-ar plânge. Franța practică un stil de joc diferit față de Argentina.

Au adus arbitri din Argentina ca să elimine Franța și să ofere Argentinei un adversar mai slab. Dar iată-ne aici. Nu credeam că o Cupă Mondială ar putea fi trucată, dar după ce am urmărit meciurile Argentinei, nu mai sunt atât de sigur. În acest moment, este greu să nu te întrebi pe cine vrea FIFA să favorizeze!”, a spus Henry, după partida de joi seara.