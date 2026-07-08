Franța n-are trecere la FIFA, cartonașul galben văzut de Olise n-a fost anulat

Este știut că președintele SUA, Donald Trump, a avut un rol important în anularea sancțiunii dictate împotriva americanului Folarin Balogun, care a jucat împotriva Belgiei deși fusese eliminat în partida precedentă. Nu aceeași decizia s-a luat în cazul francezului Michael Olise, care a văzut cartonașul galben cu Paraguay.

Sancțiunea aplicată în cazul fotbalistului din Hexagon a fost menținută de FIFA. Iar anunțul a fost făcut de selecționerul Didier Deschamps într-o conferință de presă susținută astăzi.

Fostul internațional a comentat cu un zâmbet amar: „Situația cartonașului galben a rămas neschimbată. Am primit o notificare de la FIFA în această dimineață. Rămâne valabil”.

La nici o zi după meciul cu Paraguay (1-0), Federația Franceză de Fotbal (FFF) a solicitat anularea cartonașului galben primit de Olise, argumentând că faultul pentru care fusese sancționat coordonatorul de joc nu a existat.

În minutele adiționale ale unui meci foarte tensionat, Olise (24 de ani, 22 de selecții) a fost sancționat de arbitrul uzbec Ilghiz Tantașev în urma unui conflict cu paraguayanul Matias Galarza. Toate reluările au arătat clar că francezul nu și-a atins adversarul.

Jucătorul lui Bayern Munchen și-a dus degetul la buze, iar câteva clipe mai târziu, mijlocașul paraguayan s-a prăbușit pe teren, mimând o lovitură în față primită din partea francezului, fapt ce l-a determinat pe arbitru să-l avertizeze pe Olise.

Ciudat este că VAR-ul n-a intervenit. Cum la fel de ciudat a fost și că fotbaliștii din Paraguay n-au văzut niciun cartonaș în acest meci deși au comis numeroase faulturi, unele dintre ele chiar grosolane.

După respingerea apelului FFF, dacă Olise va vedea un nou cartonaș galben în sfertul de finală de joi împotriva Marocului, va fi suspendat pentru o eventuală semifinală. Bradley Barcola și Manu Kone, care au fost de asemenea avertizați în meciul cu Paraguay, riscă aceeași suspendare dacă li se va arăta un cartonaș galben în partida cu formația din nordul Africii.

Parlamentari europeni ce anchetă în cazul Infantino

Pe de altă parte, mai mulți deputați din Parlamentul European solicită o anchetă privind rolul președintelui Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, în cazul Folarin Balogun.

Potrivit site-ul cotidianului „L'Equipe”, într-un comunicat comun, preluat miercuri de agenția Associated Press, eurodeputații Barry Andrews, Lara Wolters și Niels Fuglsang au solicitat o anchetă privind rolul lui Gianni Infantino în anularea suspendării lui Folarin Balogun pentru meciul din optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026 împotriva Belgiei (1-4). Atacantul american, care fusese eliminat în timpul meciului din „16”-imile de finală dintre Statele Unite și Bosnia-Herțegovina (2-0), a putut, în cele din urmă, să evolueze în etapa următoare.

Apelul telefonic pe care președintele Donald Trump i l-a dat lui Gianni Infantino ar fi influențat decizia de a anula suspendarea lui Balogun. Pentru membrii Parlamentului European, decizia FIFA „de a modifica, în plin turneu, regula privind suspendările cauzate de cartonașe reprezintă o rușine și o denaturare a actului de justiție”. Declarația subliniază rolul lui Gianni Infantino, aflat la conducerea organizației din 2016: „Încă o dată, am asistat la situația în care Infantino și FIFA s-au conformat solicitărilor administrației Trump”.

Parlamentarii solicită federațiilor de fotbal din țările Uniunii Europene să ceară Comisiei de etică a FIFA să clarifice rolul lui Infantino în această chestiune și să stabilească dacă presiunile din partea administrației Trump i-au influențat decizia. Potrivit celor trei parlamentari, 35 dintre colegii lor au semnat declarația, care cere, de asemenea, o anchetă privind „alte posibile încălcări ale neutralității politice”, precum acordarea Premiului FIFA pentru Pace președintelui SUA.