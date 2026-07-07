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Meci nebun la Atlanta. Messi a ratat un penalty, dar Argentina a câștigat cu Egiptul!

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Campionatul Mondial 2026
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Echipa de fotbal a Argentinei a reușit să câștige cu 3-2 meciul cu Egpt, în optimile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal, deși a fost condusă cu 2-0 până spre final!

Argentinienii l-au purtat pe brațe pe Messi la finalul partidei (Foto: EPAImages)
Argentinienii l-au purtat pe brațe pe Messi la finalul partidei (Foto: EPAImages)

Unul dintre cele mai frumoase și palpitante meciuri de la această ediție s-a disputat în această seară, la Atlanta. Africanii au reuşit să deschidă scorul. Attia a centrat şi Yasser Ibrahim a trimis balonul în poartă cu o lovitură de cap (min. 15).

Patru minute mai târziu, argentinienii au primit un penalty, după un fault al lui Hassan asupra lui Julian Alvarez. Lionel Messi a executat, iar portarul egiptean Shobeir a apărat (min. 21). Sud-americanul a mai ratat un penalty la acest turneu final, în meciul cu Austria (2-0). Pentru starul argentinian, acesta a fost al patrulea penalty irosit în cariera sa la turneul final al CM de fotbal, ceea ce reprezintă un record.

Portarul egiptean a respins mingea șutată de Messi de la punctul cu var (Foto: EPAImages)
Portarul egiptean a respins mingea șutată de Messi de la punctul cu var (Foto: EPAImages)

Messi a trecut rapid peste acea ratare, însă a trimis mingea în stâlpul porții adversă, dintr-o lovitură liberă, în minutul 31.

Shobeir a avut o intervenție incredibilă la Julian Alvarez, în minutul 39, şi Egipt a fost în avantaj la pauză.

În partea a doua, dominarea argentiniană s-a accentuat. Africanii au acționat pe contraatac și au avut un gol nevalidat, prin Ziko, în minutul 59, după o acțiune în viteză. Chemat de VAR, arbitrul a observat că acțiunea pornită de egipteni din apropierea porții lor a fost precedată de un fault.

Ziko a marcat două goluri, însă doar al doilea a fost validat (Foto: EPAImages)
Ziko a marcat două goluri, însă doar al doilea a fost validat (Foto: EPAImages)

Acelaşi Ziko a izbutit să marcheze în minutul 68, tot în urma unui contraatac şi Egipt părea a fi scăpată în câștigătoare.

Lionel Messi a ieși la rampă în ultimele 15 minute

Lionel Messi n-a fost de acord. Starul argentinian a centrat pentru lovitura de cap imparabilă a lui Romero, în minutul 79, și a egalat cu un șut violent din careu, în minutul 83.

Lionel Messi și-a dovedit din nou clasa, contribuind la victoria Argentinei (Foto: EPAImages)
Lionel Messi și-a dovedit din nou clasa, contribuind la victoria Argentinei (Foto: EPAImages)

În al doilea minut al prelungirilor, Lautaro Martinez a scăpat pe contraatac, a centrat în careu pentru Enzo Fernandez, care a înscris cu o lovitură de cap şi a calificat Argentina în sferturile de finală. În faza următoare, echipa din America de Sud va întâlni pe învingătoarea meciului Columbia - Elveția, care se dispută în această seară.

Deși a ratat două lovituri de pedeapsă, Lionel Messi este golgeterul la zi al Cupei Mondiale 2026, cu 8 goluri, ajungând la 21 de reuşite în meciurile disputate la turneele finale ale CM.

Campionatul Mondial de fotbal 2026

Optimi de finală

Canada - Maroc 0-3

Paraguay - Franța 0-1

Brazilia - Norvegia 1-2

Mexic - Anglia 2-3

Portugalia - Spania 0-1

Marți, 7 iulie 2026

Belgia - SUA 4-1

Argentina - Egipt 3-2

Ora 23.00: Elveția - Columbia

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie 2026

Ora 23.00: Franța - Maroc

Vineri, 10 iulie 2026

Ora 22.00: Spania - Belgia

Duminică, 12 iulie 2026

Ora 0.00: Norvegia - Anglia

Ora 4.00: Argentina - Elveția / Columbia

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