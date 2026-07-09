Franța este de neoprit, Mbappe și Dembele punctează și în ierarhia golgheterilor

Echipa de fotbal a Franţei a câștigat cu 2-0, la Boston, meciul cu formația similară a Marocului. Câștigătoare a titlului mondial în 1998 și 2018, echipa europeană este prima calificată în semifinale.

Franța a început tare meciul şi Bono a respins şutul lui Mbappe, în minutul 4. Apoi, portarul marocan a scos mingea trimisă cu o lovitură de cap de Upamecano, iar Dembele a trimis peste poartă, în minutul 18.

Mazraoui l-a faultat în careu pe Mbappe, iar arbitrul argentinian Facundo Tello a dictat penalty după trei minute de aşteptare. Portarul Bono s-a concentrat și a parat balonul trimis slab de Mbappe.

Prima parte a meciului s-a încheiat cu ocazia lui Desire Doue (min. 35), și de data aceasta Bono fiind la post.

După pauză, Franța a fost mult mai insistentă, reușind să concretizeze superioritatea teritorială. Mbappe a ieșit la rampă și a deschis scorul cu o execuţie superbă la care Diop a fost doar spectator (min. 60).

Apoi, după şase minute, Dembele a majorat diferența cu un şut de la 18 metri. Mbappe a ieşit în minutul 77, după un contact mai dur, atacantul lui Real Madrid fiind golgeterul la zi al turneului final alături de Messi, cu câte opt reuşite fiecare.

Până la final, marocanii au trimis primul şut pe poartă (min. 83), când Maignan a scos la Ounahi,

Franţa este prima echipă calificată în semifinale, fază în care ajung pentru a treia oară la rând și în care vor întâlni pe învingătoarea disputei Spania - Belgia de mâine.

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps a bifat al 25-lea său meci la turneele finale de Cupă Mondială, egalând astfel recordul deţinut de germanul Helmut Schon. Acesta din urmă a condus formaţia vest-germană la ediţiile 1966, 1970 şi 1974 ale CM de fotbal, în timp ce Deschamps a adunat cele 25 de meciuri la patru turnee finale: 2014, 2018, 2022 şi 2026. Al treilea selecţioner în această ierarhie este brazilianul Carlos Alberto Parreira, care a condus echipa ţării sale în 23 de meciuri. Totodată, Deschamps a bifat 20 de victorii în cele 25 de meciuri, în vreme ce Helmut Schon a rămas cu 16.

Campionatul Mondial de fotbal 2026

Optimi de finală

Canada - Maroc 0-3

Paraguay - Franța 0-1

Brazilia - Norvegia 1-2

Mexic - Anglia 2-3

Portugalia - Spania 0-1

Belgia - SUA 4-1

Argentina - Egipt 3-2

Elveția - Columbia 0-0 (4-3 la lovituri de departajare)

Sferturi de finală

Joi, 9 iulie 2026

Franța - Maroc 2-0

Vineri, 10 iulie 2026

Ora 22.00: Spania - Belgia

Duminică, 12 iulie 2026

Ora 0.00: Norvegia - Anglia

Ora 4.00: Argentina - Elveția

Semifinale

Franța - Spania / Belgia

Norvegia / Anglia - Argentina / Elveția