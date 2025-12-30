search
Triatlonistă sfâșiată de rechin. Rămășițe i-au fost găsite pe o plajă din Santa Cruz

Cadavrul triatlonistei californiene Erica Fox (55 de ani), care a dispărut acum o săptămână, a fost găsit pe o plajă.

Erica Fox avea vârsta de 55 de ani FOTO Instagram
Erica Fox avea vârsta de 55 de ani FOTO Instagram

Potrivit pompierilor, Erica a fost ucisă de un rechin. Rămășițele sale au fost găsite sâmbătă, după cum au confirmat tatăl și soțul ei pentru agențiile locale de știri.

Fox făcea parte dintr-un grup de peste 12 înotători care au plecat pe 21 decembrie din Lovers Point, lângă Monterey, California, dar nu s-au mai întors niciodată la țărm.

Potrivit San Francisco Chronicle, un martor care trecea cu mașina prin zonă a povestit că a văzut un rechin ieșind din apă cu ceea ce părea a fi un corp uman în gură.

Duminică, soțul lui Fox, Jean-François Vanreusel, și alți membri ai clubului ei de înot au organizat un marș memorial de-a lungul coastei Lovers Point.

A fost lansată o operațiune de căutare la scară largă, la care au participat echipaje ale Gărzii de Coastă a SUA, pompieri și Poliția locală.

Cadavrul a fost recuperat pe plaja Davenport, la sud de Santa Cruz. Ieri, rămășițele au fost identificate de soțul și de tatăl victimei.

Rechinii albi sunt numeroși în largul coastei Californiei, dar incidentele care implică oameni sunt extrem de rare. Înainte de moartea Ericăi, în ultimii 75 de ani au fost înregistrate 16 decese având această cauză.

