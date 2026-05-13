Moment special pentru o româncă din Ambasada Finlandei: s-a antrenat cu președintele Alexander Stubb

Cătălina Sandu, responsabilă de comunicare și PR la Ambasada Finlandei, s-a antrenat alături de președintele Finlandei, Alexander Stubb. Instituția transmite că Stubb practică ciclism, înot, alergări, schi și triatlon.

„După 25 de ani de activitate la Ambasada Finlandei, colega noastră, Cătălina Sandu, a avut parte de o recompensă cu adevărat specială: un antrenament alături de președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb”, transmite Ambasada Finlandei la București.

Instituția precizează că președintele Finlandei a jucat, de-a lungul timpului, hochei pe gheață, fotbal și handbal, iar în golf a ajuns până la nivelul echipei naționale. În prezent, practică ciclism, înot, alergări, schi și triatlon.

„Antrenamentele intense fac parte din stilul său de viață, iar în 2025 a lansat și un program de activitate fizică destinat tinerilor recruți.”

În prezent, Alexander Stubb se află la summitul București 9 (B9) și al Aliaților Nordici, desfășurat la București, miercuri, 13 mai.

La București sunt prezente delegații din 16 țări, la nivel de șefi de stat, premieri sau reprezentanți guvernamentali. Participă statele membre ale Formatului B9 - Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria - alături de Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia și Suedia.

Declarația comună adoptată de participanți reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina, califică Rusia drept „cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung” la adresa securității NATO și susține consolidarea Flancului Estic al Alianței. Ungaria a ales să nu semneze declarația comună.

„Ungaria dorește să își exprime o abținere constructivă. În acest sens, Ungaria nu este în măsură să susțină actuala formulare a declarației ca limbaj convenit. Orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată de viitorul Guvern al Ungariei”, a transmis Administrația Prezidențială.