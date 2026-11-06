 2.000 de alergători la Bucharest 21K. Restricții de circulație în București, duminică | adevarul.ro
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2.000 de alergători la Bucharest 21K. Restricții de circulație în București, duminică

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Circa 2.000 de alergători sunt așteptați să ia startul primei ediții a cursei Bucharest 21K, eveniment organizat de YOLO Events și care face parte din 21K Romania Running Series. Din acest motiv, duminică, 8 noiembrie, între orele 04.00 și 12.30, traficul automobilelor va fi restricționat pe unele străzi din Capitală.

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Foto: Bucharest 21k

Bucharest 21K are în program cinci curse pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire: 21K, 10K, 5K, cursa populară de 2,5K și Kids Run by Linde. Startul și sosirea vor fi amenajate la Alveola Kiseleff, iar alergătorii vor parcurge trasee care traversează centrul Capitalei, pe Șoseaua Kiseleff, prin Piața Victoriei, pe Calea Victoriei și pe bulevardele Regina Elisabeta și Mihail Kogălniceanu.

Prima ediție Bucharest 21K încheie sezonul 2026 al 21K Romania Running Series, primele etape având loc la Timișoara și Buzău. Evenimentul este dedicat atât alergătorilor care urmăresc un rezultat sportiv, cât și celor care vor să participe la prima lor cursă, să alerge alături de prieteni sau să se bucure de experiența unei competiții în centrul Bucureștiului.

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Foto: Bucharest 21k

Organizatorii au anunțat că „muzica și susținerea publicului sunt parte din experiența Bucharest 21K. Pe traseu vor fi amenajate trei puncte muzicale, în care partenerii și comunitățile de alergători vor aduce DJ, muzică și galerii de încurajare: Arcul de Triumf – punct muzical ASICS, Parcul Iorga, Calea Victoriei – Run to Sip și YoPRO, Cercul Militar Național – Runners of Bucharest. Stațiile muzicale vor însoți alergătorii în momente diferite ale cursei, iar spectatorii sunt invitați să vină pe traseu, să aplaude și să îi încurajeze pe participanți. De la sportivii de elită care luptă pentru podium până la cei care încearcă pentru prima dată o cursă, fiecare alergător va avea parte de susținerea comunității”.

Mădălina Florea și câștigătorii Timișoara 21K aleargă la București

Socotită a fi una dintre cele mai valoroase alergătoare montane din lume, Mădălina Florea participă la Bucharest 21K după un sezon extraordinar. Sportiva din Sighișoara a câștigat pentru al doilea an consecutiv Golden Trail World Series, circuitul internațional de alergare montană, încheind sezonul 2026 pe primul loc în clasamentul general feminin.

Madalina Florea va lua startul la cursa din București
Madalina Florea va lua startul la cursa din București Foto: EPAImages
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Un alt participant este Alexandru Corneschi. Acesta este unul dintre cei mai valoroși maratoniști români și un nume de referință în alergarea pe șosea, va fi și el parte din Bucharest 21K. De asemenea, la start vor fi prezenți și doi dintre câștigătorii ediției 2026 a Timișoara 21K by SportGuru. Kenyanul Raphael Gacheru Karita s-a impus în semimaratonul masculin cu timpul de 1h 07:10, iar compatrioata sa Christine Ndanu Mutua a câștigat cursa similară feminină în 1h 16:32.

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Foto: Bucharest 21k

Copiii vor avea propriile curse în cadrul Kids Run by Linde, cu starturi programate de la ora 13:00. Cursele sunt adaptate diferitelor categorii de vârstă și le oferă celor mici ocazia să descopere alergarea într-un cadru organizat, alături de familie și prieteni. O parte dintre micii concurenți sunt beneficiari ai programului Run the School, un program pilot organizat de Yolo Events și finanțat de Primăria Sectorului 1, care încurajează elevii claselor 0–4 din Sectorul 1 să facă mișcare. Programul este 100% gratuit pentru școli și familii și își propune să introducă sportul în rutina copiilor prin sesiuni regulate de alergare, jocuri și activități interactive.

Evenimentul susține și misiunea Ajungem MARI, un program educațional și de voluntariat dedicat copiilor și tinerilor din sistemul de protecție, care cresc în centre de plasament sau în alte forme de îngrijire alternativă. „Ne-am dorit de mult să aducem seria 21K și în București. Este orașul în care mulți dintre noi alergăm și ne antrenăm, unde există deja comunități puternice de alergători și foarte mult entuziasm pentru sport. Cu Bucharest 21K, seria noastră ajunge în patru orașe și le oferă participanților încă un motiv să revină la start. Ne dorim ca fiecare ediție să fie o experiență în care oamenii se simt bine, indiferent dacă aleargă pentru un record personal sau pur și simplu pentru bucuria de a face mișcare alături de ceilalți”, spune Gabi Solomon, Director de Cursă YOLO Events.

Nu se va putea circula pe unele străzi din centrul Capitalei

Pentru desfășurarea competiției în condiții de siguranță, duminică, 8 noiembrie, vor fi instituite restricții temporare de circulație în centrul Capitalei. Organizatorii le recomandă șoferilor să consulte din timp informațiile privind restricțiile de trafic și să folosească rute alternative. Le mulțumim bucureștenilor pentru înțelegere și îi invităm să vină pe traseu pentru a susține alergătorii.

Iată ce străzi se închid și în ce intervale orare

04.00–18.00: Șoseaua Pavel D. Kiseleff. Între str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei

07.00–13.30: Șoseaua Pavel D. Kiseleff. Între str. Arhitect Ion Mincu și Arcul de Triumf.

07.30–12.30: Piața Victoriei. Restricție parțială, pe sensul de mers dinspre Șoseaua Kiseleff către Calea Victoriei.

07.00–12.30: Calea Victoriei. Între Piața Victoriei și Splaiul Independenței.

07.00–12.30: Bulevardul Regina Elisabeta. Între Calea Victoriei și Bd. Schitu Măgureanu.

07.00–12.30: Bulevardul Mihail Kogălniceanu. Între Bd. Schitu Măgureanu și str. Vasile Pârvan.

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