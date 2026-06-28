Alergători de talie mondială participă la Cluj Running Festival, organizatorii au luat măsuri „anti-caniculă”

Prima ediție a tRUNsylvania International 10K Cluj se va desfășura astăzi (28 iunie 2026), pe un traseu amenajat în jurul Cluj Arena. Peste 20 de țări vor vor avea reprezentanți la startul cursei Elite Label World Athletics.

Printre vedetele anunțate la startul acestei ediții erau Hicham Amghar (Maroc), câștigătorul tRUNsylvania 10K Brașov 2024 și Joy Cheptoyek (Uganda), vicecampioană mondială de cros.

Cum vremea este caniculară și la Cluj, organizatorii au luat măsuri pentru ca alergătorii să poată ajunge cu bine la sosire. Ieri, la cursele copiilor, care s-au desfășurat pe Cluj Arena, s-au oferit sticle și pahare cu apă alergătorilor. Iar pe traseu au existat voluntari care au fost pregătiți să intervină dacă este cazul.

Cum multe curse de alergare programate în alte zone ale Europei, în acest weekend, au fost anulate, și alți alergători de top s-au înscris în competiția de la Cluj. „Am avut înscrieri și vineri”, a declarat Daniel Șanta, promotorul acestui eveniment atletic de talie mondială.

Clujul își confirmă statutul de capitală a sportului românesc. Orașul aflat în inima Transilvaniei va găzddui astăzi prima ediție a tRUNsylvania International 10K Cluj, o competiție internațională de alergare pe șosea acreditată World Athletics Label. Cursa reprezintă punctul culminant al Cluj Running Festival 2026 și va aduce la start sportivi de elită din aproape 20 de țări, într-unul dintre cele mai importante evenimente atletice organizate vreodată în oraș.

Inclusă în calendarul internațional cu mai puțin de o lună înainte de termenul-limită pentru calificarea la Campionatul European de atletism din acest an, ceea ce îi confermă o importanță și mai mare, întrecerea a atras numeroși alergători care urmăresc îndeplinirea baremurilor de participare la întrecerea continentală, dar și alți sportivi de elită care își doresc performanțe remarcabile pe traseul rapid din centrul Clujului.

La start va fi și marocanul Hicham Amghar

La masculin, principalul favorit este marocanul Hicham Amghar. Câștigător al ediției 2024 a tRUNsylvania 10K Brașov, acesta a stabilit acolo și un record personal de 27:09. Acesta va avea concurență serioasă din partea norvegianului Zerei Kbrom Mezngi, medaliat cu argint la Campionatul European de atletism din 2022 în proba de 10.000 m, dar și a olandezului Filmon Tesfu, care a fost cronometrat în 2h 06:40 la Maratonul de la Rotterdam 2026. Pe lista favoriților la masculin se mai află francezul Mehdi Frère, kenyanul Moses Cheruiyot, australianul James Whelan și spaniolul Pol Espinosa.

Daniel Santa, organizator Cluj Running Festival 2026, a declarat: „Sunt foarte entuziasmat și mândru să aduc alergarea de elită la Cluj-Napoca, un oraș extraordinar și una dintre cele mai frumoase locații pentru un eveniment de acest nivel”

La feminin, în prim-plan se va afla Joy Cheptoyek, una dintre cele mai importante alergătoare pe șosea și de cros ale planetei. Sportiva din Uganda a devenit în 2026 vicecampioană mondială de cros la Tallahassee (SUA), fiind depășită doar de recordmana lumii la 10k, Agnest Ngetich. La Cluj și-au mai anunțat prezența și britanica Samantha Harrison, care deține cel mai rapid record personal pe 10 km dintre sportivele europene participante, cu 30:51, precum și kenyana Virginia Nyambura, campioană mondială la cros cu echipa mixtă a Kenyei.

Cursa tRUNsylvania International 10K Cluj va beneficia de transmisie live internațională. Competiția va putea fi urmărită atât în limba engleză pe canalul oficial European Athletics de pe YouTube, cât și în limba română pe site-ul oficial al evenimentului și pe canalele TVR.

Daniel Santa a concluzionat: „După succesul Brașov Running Festival din ultimii ani, a fost firesc să ne extindem către o locație care să ofere noi oportunități comunității de alergare din România și să readucă sportivi internaționali de top în țara noastră. Ideea inițială a fost să organizăm o competiție dedicată în principal sportivilor europeni care urmăresc calificarea la Campionatele Europene. Interesul primit din afara Europei a depășit, însă, toate așteptările și confirmă potențialul extraordinar al acestui eveniment. Sunt convins că vom avea parte de dueluri spectaculoase și rezultate foarte rapide pe străzile Clujului”.