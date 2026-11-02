Atleta care a strălucit la Brașov, în 2022, a câștigat din nou Maratonul de la New York

Sportiva kenyană Sheila Chepkirui s-a impus pentru a doua oară în prestigiosul maraton de la New York. Aceasta a câștigat în 2022 cursa de 10 kilometri de la Brașov Running Festival.

Sheila Chepkirui a triumfat în prestigiosul Maraton de la New York Foto: EPAImages

Victorioasă în 2024, Sheila Chepkirui a triumfat din nou, duminică, în prestigiosul Maraton de la New York. Alergătoarea kenyană a obținut o victorie spectaculoasă la a 55-a ediție a cursei, fiind cronometrată în 2h 24:36. Ea a avut un finiș impresionant, desprinzându-se de deținătoarea titlului, Hellen Obiri, care a terminat, în cele din urmă, pe locul al treilea (2h24:43).

Cursa a fost foarte echilibrată, la jumătatea cursei un grup de unsprezece alergătoare aflându-se în frunte. Până la kilometrul 35 plutonul din față s-a divizat, cinci sportive disputându-și victoria. La scurt timp după aceea, principalele două favorite, Hellen Obiri și Sheila Chepkirui, s-au distanțat cu câțiva metri. Chepkirui s-a distanţat de campioana en titre Hellen Obiri pe ultimii 150 de metri.

Învingătoarea a declarat la final: „Ultima milă a fost cu adevărat dificilă. A trebuit să am răbdare pentru că ştiam că Hellen era foarte puternică, aşa că a trebuit să accelerez cu adevărat până la linia de sosire.” E de spus că americanca Jessica McClain s-a apropiat de cele două kenyene pe ultimii 800 de metri ai cursei. Atleta din SUA a terminat la 6 secunde în urma lui Chepkirui, după ce a depăşit-o pe Obiri, o dublă câştigătoare care a stabilit recordul traseului în 2025. A fost prima dată când o sportivă americană a terminat pe podiumul Maratonului de la New York după 2018.

În 2022, Sheila Chepkirui a câștigat cursa de 10 km de la Brașov Foto: Brașov Running Festival

La Brașov Running Festival 2022 (desfășurat pe 25 septembrie 2022), Sheila Chepkirui a câștigat cursa de 10 km (tRUNsylvania International 10K). Promotor al acestui eveniment atletic, Daniel Santa a scris pe contul său de Facebook: „In 2022 câștiga cursa de 10K de la Brașov Running Festival cu 30:07 (recordul traseului la acea dată). Astăzi s-a impus în TCS New York City Marathon, primul ei marathon major. E un sentiment incredibil să știi că în fiecare an sportivele și sportivii care câștigă la Brașov sunt atleți care în următorii 2-3 ani devin superstarurile globale ale acestui sport”.

La masculin s-a impus suedezul Andreas Almgren, care a debutat la maraton după o carieră de succes în semimaraton. El s-a distanţat de italianul Yemaneberhan Crippa în ultima milă şi a câştigat în două ore, 6 minute și o secundă. „Acesta este primul meu maraton. Nu ştiam cum ar fi trebuit să mă simt”, a spus Almgren.

Scandinavul a devenit primul maratonist care a câştigat la debutul său în această competiţie de când etiopianul Gebre Gebremariam s-a impus în 2010.

A fost a 50-a oară când cursa a străbătut toate cele cinci districte ale oraşului. În 1976, la cea de-a şaptea ediţie a cursei, au participat puţin peste 2.000 de concurenţi, dintre care doar 88 de femei. Duminică, aproximativ 60.000 de alergători s-au aliniat la linia de start, aproape jumătate dintre ei fiind femei.