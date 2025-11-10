Vlad Gherman, transformare spectaculoasă. Cum a slăbit actorul 16 kilograme într-un an: „Am pus un pariu cu mine”

Îndrăgitul actor Vlad Gherman a reușit să slăbească 16 kilograme într-un an, iar acum vorbește pentru prima dată despre transformarea sa. Prin sport, dietă echilibrată și multă perseverență, actorul și-a schimbat complet stilul de viață.

Vlad a împărtășit pe rețelele sociale detalii despre rutina zilnică, planul alimentar și schimbările pe care le-a adoptat treptat, arătând că o transformare de durată nu se obține peste noapte.

„Acum un an am pus un pariu cu mine. A fost o ambiție de-a mea să mă apuc de mișcare si de regim. Mă rog… ambitie si foarte mult timp LIBEEEER!!! Ideea e că după un an pot spune că rezultatele se simt și se văd. Am slabit de la 87 la 71 de kg, am mâncat echilibrat, am făcut cat am putut de des acei 10.000 de pasi despre care toată lumea vorbește”, a scris Vlad Gherman pe Facebook.

Soțul Oanei Moșneagu a explicat că schimbările nu au fost ușoare, dar răbdarea și perseverența au făcut ca procesul să devină o rutină sănătoasă.

„Am renuntat la zahăr treptat, am tăiat fast-food-ul și l-am lăsat doar o mâncare de ocazie (ca să nu ma duc cu capul). A fost un proces care a început foarte greu, dar pe parcurs a devenit o rutină. O rutină sănatoasă pe care vreau să o păstrez pe cât de mult posibil!”, a adăugat actorul.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s‑au căsătorit civil pe 6 aprilie 2024.