Tom Hanks și Rita Wilson, apariție rară pe covorul roșu. Actorii au fost însoțiți de cei doi fii ai lor VIDEO

Tom Hanks și Rita Wilson au fost prezenți miercuri seară la premiera serialului „Masters of the Air”, care va fi difuzat pe Apple TV+. Actorii au fost însoțiți și de cei doi fii ai lor, Chet și Truman, relatează Page Six.

Faimoasa familie a fost fotografiată atât pe covorul roșu, cât și în interiorul cinematografului din Los Angeles Regency Village Theatre. Actorul, în vârstă de 67 de ani, a purtat un costum negru, în timp ce fiul lor Chet, în vârstă de 33 de ani, a optat pentru o sacou verde.

Actrița Rita Wilson a optat, de asemenea, pentru o ținută all black, în timp ce Truman, în vârstă de 28 de ani, a purtat o cămașă de culoare deschisă și un sacou negru.

„Este foarte distractiv! Este grozav", a declarat Wilson pentru „Entertainment Tonight", referindu-se la faptul că a venit la premieră cu fiii ei.

Premiera de la Regency Village l-a făcut pe starul din „Forrest Gump”, care este producător executiv al noului serial despre cel de-al Doilea Război Mondial, să-și aducă aminte de diverse momente.

„Ceea ce îmi place este că ne întoarcem în sala de cinema și nu numai că ne amintim de nopțile în care am fost aici pentru premiere... dar ne amintim și de alte momente, cum ar fi atunci când l-am lăsat pe fiul meu Colin să vadă „Batman" singur aici, într-o sâmbătă după-amiază", a spus Hanks.

Hanks și Wilson au avut o relație plină de provocări cu Chet Hanks, care s-a luptat cu abuzul de substanțe de-a lungul vieții.

În luna noiembrie a anului 2022, Chet Hanks și-a adus aminte că părinții săi l-au trimis într-un program epuizant în Utah pentru a-l ajuta în lupta cu dependența sa.

„Pur și simplu ne-au făcut să mergem pe jos cu un rucsac de 36 de kilograme", și-a amintit el despre această experiență.

Fiul actorului a scăpat de dependența de substanțe de aproape trei ani și s-a dedicat lui Dumnezeu.

„Cu cât mă uit mai mult în jurul meu, văd că lumea nu mai are nevoie de caricaturi. Reprezentări false a ceea ce credem că trebuie să fim", a transmis el pe rețelele de socializare în luna iulie a anului 2023.

„Există un singur lucru de care lumea are nevoie mai mult și acela este Dumnezeu”, a mai adăugat Chet Hanks.