Smiley și Gina Pistol, în luna de miere: „Am dat peste Tom Hanks la plajă, la Cannes“ VIDEO

Cei doi se află pe celebra Rivieră Franceză, unde petrec o vacanță de vis. Ei au împărtășit deja fanilor primele clipuri și poze din luna de miere.

După o perioadă extrem de solicitantă, în care și-au organizat nunta, și după ce s-au stins și ultimele ecouri ale evenimentului, Smiley și Gina Pistol au plecat în luna de miere. De fapt, o vacanță de lux, de zece zile, în Sudul Franței. Acesta a fost cadoul primit de la nași, după cum a declarat artistul, în emisiunea lui Cătălin Măruță. „Luna de miere e cadou de la nași. N-am fost niciodată acolo și ne-au surprins cu cadoul ăsta senzațional“, a spus Smiley.

Într-un interviu pentru Pro TV, artistul a spus că vacanța va dura 10 zile și că vor pleca singuri, fără fiica lor: „O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Am zis să nu o obosim foarte tare. Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță. Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și cu Josephine vara asta, sper să apucăm“.

Ei sunt cazați într-un hotel de lux din sătucul Saint-Paul-de-Vence, dar bifează zilnic toate atracțiile de pe Coasta de Azur. Astfel, au ajuns la Cannes, unde l-au întâlnit la plajă pe celebrul star hollywoodian Tom Hanks, după cum a dezvăluit Smiley într-o postare pe Instagram.

„Hai să vă spun cum am dat peste Tom Hanks la plajă, la Cannes. Am început dimineața cu un mic dejun corespunzător: fructe, legume și croissant de la mama lui. Apoi am plecat către Cannes. Am prins vreme minunată, bărci multe (...). Am poposit și pe plajă, unde credem noi că am dat peste Tom Hanks. Apa era cam rece, așa că nu ne-am încumetat să facem baie. De ciudă, am mai mers un pic pe străduțe, ca să compensăm cât am fi înotat. Am văzut și celebrul teatru unde se desfășoară Festivalul de Film de la Cannes. Apoi am pornit spre Antibes, un orășel minunat, tot pe Coastă. Acolo ne-am plimbat din nou pe străduțe și am mers la o expoziție Picasso (...) Am plecat un pic mai culturalizați decât am venit, apoi am mers să discutăm despre asta la o înghețată. Superbă zi am avut. Dar încă ne-a rămas gândul la Tom Hanks. O fi fost sau n-o fi fost el, voi ce credeți?“, a spus Smiley în postarea de pe Instagram.