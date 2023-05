Romanul de debut al actorului Tom Hanks, nu prea bine primit de critici: „Am avut zile grele încercând să fiu profesionist“

Romanul de debut al actorului Tom Hanks, câștigător a două premii Oscar, a fost o „eliberare de presiunea nesfârșită” de a face filme. Cartea "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" este inspirată de propria sa carieră și nu a fost prea bine primită de critici.

În The Sunday Times, David Sexton a descris cartea ca fiind „Hanks care face filme”, și a spus că scriitura nu l-a impresionat, relatează BBC

Tim Adams, de la The Observer, a spus că romanul „surprinde monotonia Hollywood-ului, dar îi lipsește capacitatea de a da viață personajelor”.

Hanks nu este deranjat de recenzii. El spune că „slujba lui de zi ca vedetă de cinema” înseamnă că poate primi orice critică. Actorul spune că a devenit „mai puternic când vine vorba de a fi cu adevărat sfâșiat”.

Rezultatul "unei maşini de scris foarte fierbinţi"

Romanul său este despre realizarea unui film de acțiune cu supereroi în valoare de mai multe milioane de dolari și prezintă o distribuție de personaje, inclusiv un regizor excentric și un actor care întrerupe și întârzie filmările.

„Nu toată lumea se simte cel mai bine în fiecare zi pe un platou de film”, continuă el.

„Am avut zile grele încercând să fiu profesionist, când viața mea s-a prăbușit, iar cerința pentru mine în acea zi era să fiu amuzant, fermecător și iubitor – și era ultimul fel în care mă simeam.”

Intriga romanului este centrată pe lansarea unui lungmetraj care este "un colosal film de acţiune cu supereroi, plin de vedete şi realizat cu un buget de mai multe milioane de dolari", incluzând o cronologie care porneşte din anii 1940 şi ajunge până în zilele noastre.

Potrivit editurii Penguin Random House, "prima parte a cărţii se petrece în 1947". " Un soldat tulburat, care se întoarce din război, îşi întâlneşte talentatul nepot în vârstă de cinci ani, lasă în urma lui o impresie puternică şi apoi dispare pentru douăzeci şi trei de ani", au adăugat reprezentanţii editurii.

Tom Hanks a creat şi trei benzi desenate care sunt cruciale pentru intriga inclusă în romanul său de debut.

Actorul hollywoodian a spus că această carte este rezultatul "unei maşini de scris foarte fierbinţi".

"The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece" este cea de-a doua carte a actorului american. În 2017, el a publicat "Uncommon Type", o colecţie de nuvele.