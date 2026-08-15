Regizorul american Mark Rydell a murit la 97 de ani. A fost nominalizat la Oscar pentru pelicula „On Golden Pond”

Regizorul și actorul american Mark Rydell, cunoscut pentru filme precum „The Rose”, „For the Boys” și „On Golden Pond”, a murit la vârsta de 97 de ani. Decesul său a fost anunțat vineri de actrița Bette Midler, pe rețelele sociale.

„Mark Rydell, regizorul primului meu film, «The Rose», a murit în această dimineață”, a scris Bette Midler.

Actrița a rememorat colaborarea cu cineastul și a spus că acesta „îi vrăjea pe actori”, reușind să le transmită în doar câteva cuvinte ceea ce avea nevoie de la ei. Midler a fost nominalizată de două ori la premiile Oscar pentru activitatea sa în proiecte regizate de Rydell.

Născut pe 23 martie 1929, la New York, Mark Rydell a studiat muzica la Juilliard School, apoi s-a pregătit ca actor la Neighborhood Playhouse și Actors Studio. Înainte de a deveni cunoscut, a jucat pe Broadway și a lucrat ca pianist de jazz, notează Agerpres.

Cariera sa a început să se dezvolte odată cu aparițiile în televiziune și cinematografie. Rydell a devenit cunoscut inclusiv pentru rolul lui Jeff Baker din serialul „As the World Turns”.

O carieră de peste șase decenii

Mark Rydell a avut zeci de roluri ca actor și a regizat aproape 20 de producții. Și-a început cariera regizorală în televiziune, unde a lucrat la seriale precum „The Virginian”, „The Reporter” și „Mr. Novak”.

Debutul său în cinematografie ca regizor a venit cu filmul „The Fox”, urmat de producții precum westernurile „The Reivers” și „The Cowboys”.

Printre cele mai importante filme regizate de Rydell se numără „On Golden Pond”, lansat în 1981. Drama urmărește povestea unui cuplu de vârstnici, Norman și Ethel, care își petrec vara în cabana lor de lângă un lac. Filmul a avut un succes important și i-a adus lui Rydell o nominalizare la premiul Oscar pentru regie.

Un alt titlu important din filmografia sa a fost „The Rose”, filmul care a reprezentat debutul cinematografic al lui Bette Midler și pentru care actrița a primit o nominalizare la Oscar.

Mark Rydell rămâne una dintre figurile importante ale cinematografiei americane, cu o carieră care a cuprins teatrul, televiziunea, actoria și regia.