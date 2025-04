Romina Gingașu, dezvăluiri despre căsătoria cu moștenitorul Ferrari. Ce spune despre contractul prenupțial

Romina Gingașu a făcut dezvăluiri despre viața alături de miliardarul Piero Ferrari și a vorbit despre modul în care cei doi abordat lucrurile, din punct de vedere legal, când s-au căsătorit.

Romina Gingașu, în vârstă de 32 de ani și Piero Ferrari, 79 de ani, au devenit soț și soție în 2021, după o relație de patru ani, scrie Click!.ro.

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, antreprenoarea a făcut mai multe dezvăluiri despre viața sa și ce presupune să fii soția unui dintre cei mai bogați bărbați din lume.

Ea a mărturisit că nu a semnat niciun acord prenupțial, însă cei doi au stabilit ca fiecare să aibă acces doar la bunurile pe care le deține.

„Nu, nu, însă s-a întâmplat altceva legat de căsătoria noastră. Noi am trecut prin două tipuri de căsătorie, religioasă și legală, iar înainte de căsătoria legală, noi am pus pe masă tot și a fost ok așa. Proprietăți, conturi, fiecare cu ce are. Probabil în acel moment am devenit alt om”, a spus Romina Gingașu.

Viața alături de Piero Ferrari

Întrebată, în cadrul aceleiași emisiuni, dacă i-a fost ușor să îl iubească pe Piero, Romina a mărturisit faptul că da, și își iubește și respectă soțul. De asemenea, a beneficiat de foarte multă susținere din partea familiei acestuia încă de la începutul relației lor.

„Deloc (nu-i este greu să-l iubească pe Piero – n.red.). Nu, din contră. Este foarte mult respect și viața este foarte liniștită (alături de un bărbat cu 47 de ani mai în vârstă – n.red.). Societatea în America deja acceptă diferența asta de vârstă. E ceva normal acolo. Numai la noi, în Europa de Est, este un pic blamată.

Și pot spune în exclusivitate că primul sfat a venit din partea familiei lui. Mi-au spus «Romina să nu pleci niciodată urechea acuzelor din cauza diferenței de vârstă». Deci dacă familia lui a fost lângă mine din primul moment, acest lucru nu a putut să ne dezbine niciodată. Și sincer, nu urmăresc răutățile”, a mai spus aceasta.