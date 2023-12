Povestea de Hollywood a magnatului Enzo Ferrari. Tiranic și obsedat sexual, își împingea piloții la moarte și le lua soțiile

Viața lui Enzo Ferrari este subiectul filmului „Ferrari”, unde actorul american Adam Driver îl interpretează pe magnatul italian. Filmul este lansat în cinematografele din SUA în ziua de Crăciun. Biografia „Enzo Ferrari: The Man and the Machine” a fost publicată inițial în 1991 de jurnalistul Brock Yates, iar fiica sa a pregătit acum o nouă ediție.

În cazul vizionarului italian care a fondat compania de mașini ce îi poartă numele, drama vieții reale depășește versiunea de la Hollywood. Enzo era obsedat de mașini și de sex, dezvăluie o biografie a acestuia, potrivit DailyMail.

Avea o soție, o amantă, un copil făcut din dragoste și atât de multe iubite încât la un moment dat și-a bătut joc de un bărbat care se lăuda că a avut 3.000 de cuceriri. Atât de mare era apetitul lui pentru sex, încât a început chiar o relație cu văduva unuia dintre șoferii săi, care murise în timp ce conducea pentru Ferrari.

Potrivit „Enzo Ferrari: The Man and the Machine”, Enzo a fost un „om deosebit de nepoliticos” care râgâia fără jenă inclusiv în fața oaspeților. Era un tiran căruia prea puțin îi păsa de șoferii săi, dar și de apropiați. După ce soția lui a încercat să se înece într-un râu, Enzo i-a chemat pe mecanicii Ferrari care au salvat-o și le-a spus: „Dacă sare din nou, lăsați-o acolo!”.

„Enzo Ferrari: The Man and the Machine” a fost publicat inițial în 1991 de jurnalistul auto Brock Yates, care a murit în 2016, după o lungă luptă cu Alzheimer. Fiica acestuia, Stacy Bradley, a publicat o nouă ediție a cărții pentru a o lansa odată cu filmul a cărui acțiune are loc în 1957, o perioadă de tumult personal în viața lui Enzo.

Provenea dintr-o familie de muncitori

În timp ce Ferrari este astăzi cunoscut pentru mașinile sale de lux și pentru echipa sa de curse de Formula 1, originile sale sunt în orașul Modena din nordul Italiei, unde Enzo s-a născut în februarie 1898. Tatăl său, Alfredo, un muncitor în domeniul metalurgic, a fost un „despot care a cerut respect de la copiii săi și tăcere, supunând stăpânire” de la soția sa, Adalgisa Bisbini. Alfredo a tratat-o ​​ca pe o „ajutoare sexuală”, așa că tânărul Enzo a aflat că femeile se împart în două categorii: gospodine caste sau „desfrânate”.

Potrivit cărții, acest lucru a fost cel care a făcut ca Enzo să dezvolte „o fixație mare față de sex”. A devenit bărbatul tipic italian, după cum scrie Yates: „Mândru, tiranic, obsedat de sex”. Enzo a fost inspirat să devină șofer de curse la vârsta de 10 ani, când tatăl său l-a dus prima dată la o cursă în afara orașului Bologna. Celelalte posibile cariere ale sale ar fi fost jurnalismul sportiv și muzica de operă.

A fost pilot de mașini de curse

A fost înrolat în armata italiană în timpul Primului Război Mondial și a lucrat ca fierar pentru Divizia a 3-a de Artilerie Alpină. În 1919, Enzo s-a mutat la Milano pentru a lucra ca pilot de testare pentru Costruzioni Meccaniche Nazionali și a debutat ca șofer de mașini de curse chiar în acel an.

După ce s-a mutat la Alfa Romeo, a început să urce obțină tot felul de funcții și să concureze mai puțin, deși o victorie la Ravenna în 1923 s-a dovedit esențială pentru viitorul său. A cunoscut-o pe mama unui renumit aviator italian, contesa Paolina Baracca, care i-a sugerat că ar trebui să-și pună pe mașini un „căluț cabrat”, deoarece și fiul ei făcuse același lucru pe avioanele sale. Contesa a spus că îi va aduce noroc lui Enzo, așa că acesta și-a pus un cal negru pe mașini, pe un fundal auriu pentru a reprezenta Modena – ceea ce mai târziu avea să devină simbolul Ferrari.

„Insensibilitate șocantă”

În același an, Enzo s-a căsătorit cu Laura Garello și Yates scrie că a tratat căsnicia cu o „insensibilitate șocantă”.

„M-am căsătorit tânăr, undeva în jurul anului 1920. Nu-mi amintesc anul exact, deoarece am rătăcit certificatul de căsătorie”, a scris la un moment dat Enzo într-un jurnal. Scriind la persoana a treia, el a spus: „Acest tânăr a declarat că nimic altceva nu contează acolo unde există dragoste. Am ajuns să realizez că restul a contat și a contat foarte mult”.

Enzo a început apoi să își dorească tot mai mult să înceapă propriile afaceri, „nu atât pentru plăcere, cât pentru satisfacerea ego-ului”, scrie Yates. „Enzo urma să rămână obsedat de sex pentru cea mai mare parte a vieții sale și, probabil, în câteva luni, jurămintele lui de căsătorie față de Laura au fost spulberate”, se spune în carte. La un moment dat, Enzo a remarcat: „Un bărbat ar trebui să aibă întotdeauna două soții”.

În ciuda acestui fapt, el și Garello au avut un fiu, Alfredo, căruia i-a spus Dino, despre care Yates scrie că Enzo nu a avut altceva de făcut decât să îl accepte, întrucât un avort era greu de obținut, iar fasciștii din guvern făceau presiuni ca italienii „să procreeze”.

A avut simpatii fasciste

Pe măsură ce căpăta tot mai multă putere, Enzo a început să simpatizeze cu partidul fascist de la guvernământ controlat de Benito Mussolini, pe care l-a cunoscut personal în 1924, când dictatorul făcea o vizită la Modena. În 1934, Enzo s-a alăturat partidului fascist pentru că „afacerea lui o cere”, spune cartea. Nu există dovezi că a fost un membru deosebit de devotat, dar buletinul informativ al echipei sale de curse a adoptat același ton belicos ca și partidul de guvernământ.

Un număr al La Scuderia Ferrari a fost plin de „bravadă fascistă și lingușire pentru Mussolini și asociații săi”. „Dacă fascismul ar fi la modă și ar însemna un succes mai mare în curse, Enzo Ferrari ar fi un fascist bun”, scrie Yates.

Enzo a fost concediat de Alfa Romeo în 1939, când companiile germane de mașini precum Mercedes-Benz au început să facă salturi uriașe în tehnologie, ceea ce a făcut mașinile lor de curse mult mai rapide decât vechea mașină de curse P3 a Alfa.

Cel de-Al Doilea Război Mondial a pus o pauză în cursele lui Enzo. L 42 de ani era prea bătrân pentru a fi recrutat și, în plus, a început să producă mașini de șlefuit și mașini-unelte la o fabrică de mașini pe care a înființat-o la Modena, chiar sub ocupația germană.

Un sclav al dorințelor

Dar a cunoscut o persoană care avea să aibă o influență imensă asupra vieții sale, amanta sa, Lina Lardi. Ea lucra în fabrică și „aspectul ei minunat” i-a atras atenția șefului său. Lina urma să-i ofere lui Enzo un „sanctuar emoțional” pentru tot restul vieții sale – precum și unicul său moștenitor. În 1944 Lardi a rămas însărcinată și l-a născut în anul următor pe Piero, un copil a cărui existență a fost ascunsă lumii ani de zile.

După terminarea războiului, Enzo și-a extins fabrica de mașini și și-a recrutat vechi prieteni pentru a-și forma propria companie de mașini, Ferrari, cu planuri de a face un motor de 1.500 cmc, care la acea vreme era noul câmp de luptă în curse. Prototipul Ferrari 125, prima mașină care îi poartă numele, a fost testat la sfârșitul anului 1947, după doi ani de dezvoltare.

În acel an, a câștigat Marele Premiu de la Roma, prima victorie a lui Enzo, urmată de celebra Mille Miglia de 1.000 de mile din Italia anul următor și cursa de 24 de ore de la Le Mans în 1949. La Grand Prix 1951, Ferrari Tipo 375 a obținut pentru companie prima victorie la Campionatul Mondial, făcându-l pe Enzo să „plângă de bucurie”. Din acel moment, Ferrari a mai câștigat o altă cursă: vânzarea de mașini în întreaga lume.

Compania a construit 70.000 de autoturisme, care au fost cumpărate de oameni bogați și faimoși, inclusiv de Aga Khan, șahul Iranului și familiile Dulles și Du Pont. Cu toate acestea, Enzo a rămas concentrat pe cele două lucruri care l-au interesat cel mai mult: mașini și sex și „se mândrea cu cuceririle sale”, susține cartea.

„Femeile erau pur și simplu obiecte. Erau simboluri care trebuiau duse la pat, niște găuri la cureaua lui, atât”, a spus o persoană care a lucrat îndeaproape cu Enzo.

După cum chiar Enzo a spus-o, a fost un „sclav al dorințelor”. La vârsta de 80 de ani, a avut ca oaspeți un grup de colegi din fabrică, dintre care unul se lăuda că a avut cel puțin 3.000 de iubite. Atunci Enzo a zâmbit sarcastic: — Doar 3.000?

O altă relație controversată a avut-o cu Fiamma Breschi, o actriță farmecătoare care era văduva unuia dintre șoferii săi, Luigi Musso, mort într-un accident. Yates scrie că, în ciuda faptului că avea 60 de ani, Enzo „a adăugat-o la alaiul său” și a pus-o să conducă o afacere în Bologna și apoi în Florența.

După cum a spus o fostă prietenă, Enzo „a iubit al dracului de mult” și ducea femei tinere la Grand Hotel din Modena. „Mulți dintre apropiații săi nu știau ce iubea mai mult – mașinile sau sexul”, scrie Yates. Următorii câțiva ani au fost o perioadă de creștere și expansiune pentru Ferrari până la moartea lui Dino în 1956, la vârsta de 24 de ani, din cauza distrofiei musculare.

Dărâmat de moartea fiului său

Moartea a avut o „influență supremă” asupra lui Enzo și a marcat o „schimbare esențială” în viața lui. Yates scrie: „Din acel moment, el a devenit mai retras, mai amărât, mai cinic, mai stoic”.

Enzo a petrecut mai mult timp plângându-l pe Dino decât a petrecut cu el în timpul vieții sale. Îi vizita mormântul în fiecare dimineață și toate motoarele V6 și mașinile care erau dotate cu acesta se numeau „Dinos”. Chiar și biroul lui a devenit un „altar” pentru fiul său, cu o poză cu Dino prin dezordine.

Moartea a rămas în preajma lui Enzo și șase dintre șoferii Ferrari au murit la volan între 1955 și 1965. Nu că lui Enzo i-ar fi păsat prea mult. Chiar i-a declarat la un moment dat unui jurnalist că nu suportă să vadă cum suferă mașinile lui iubite. Abia când a fost întrebat de reporter, acesta a adăugat: „Și a șoferului, desigur”.

Insensibil la tragedii

În mod surprinzător, unul dintre șoferii lui Enzo, americanul Phil Hill, i-a fost aproape tot timpul. Hill a remarcat mai târziu: „În adâncul sufletului îi pasă mai mult de mașini decât de noi”.

Printre victimele din acea perioadă a fost Eugenio Castellotti, care a murit în timpul unui test pe o pistă de curse din Modena. Enzo a dat dovadă de lipsă de empatie și cu această ocazie.

O tragedie și mai mare s-a petrecut în 1957, perioadă acoperită de filmul despre viața lui Ferrari, la Mille Miglia. Ferrari-ul condus de spaniolul Alfonso de Portago a explodat o anvelopă și a zburat de pe șosea, ucigându-l pe el și pe copilotul său, Edmund Nelson, împreună cu nouă spectatori, dintre care cinci copii.

Accidentul îngrozitor a pus capăt Mille Miglia, care nu a mai fost organizat niciodată și a dus la judecata lui Enzo pentru omor din culpă. „Când conduci pentru Ferrari, te îndrepți doar într-un singur sens: spre acea cutie mică de sub pământ”, a spus pilotul rival Harry Schell în 1959. Yates subliniază că, în ciuda misticii din jurul numelui Ferrari, anii 1950 au fost în mare măsură un eșec când a fost vorba de Marele Premiu.

Mai degrabă decât realizările tehnologice, a fost „persistența obscenată și nesfârșită” a lui Enzo care a dat rezultate. În cele din urmă, în 1961, Ferrari a început să obțină genul de succes pe care Enzo și-a dorit datorită mașinii sale Tipo 156 Grand Prix, o mașină cu motor din spate, lucru căruia i-a rezistat multă vreme, deși alții găsiseră succes cu astfel de mașini.

Anul a fost unul de „triumf constant” pentru Ferrari, dar sezonul s-a încheiat cu o tragedie la Marele Premiu al Italiei, care a fost numit cea mai întunecată zi a Formulei 1. Șoferul german Wolfgang von Trips a murit când s-a izbit de un gard și a ucis 15 spectatori și, în urma accidentului, Enzo a rămas în afara reflectoarelor. În realitate, lui „puțin, dacă nu i-a păsat deloc”, de moartea lui von Trips, scrie Yates. La scurt timp după ce von Trips a fost înmormântat, Enzo i-a remarcat unui preot pe care îl cunoștea: „Cred că am făcut o treabă bună pretinzându-mi tristețea”.

Până atunci Ferrari avea 500 de angajați, iar Enzo era un „megaloman”. Anumite probleme l-au determinat pe Enzo să discute despre fuziunea cu Ford Motor Company, dar a renunțat în ultimul moment, neputând să predea controlul diviziei de curse a Ferrari. Taxa de 18 milioane de dolari, pentru care Ford ar fi avut drepturi depline asupra numelui și mărcilor comerciale ale Ferrari nu a fost suficientă pentru Enzo.

Cu toate acestea, până în 1969, Enzo a fost de acord să vândă o parte din Ferrari lui Fiat, o înțelegere care i-a fost impusă din cauza scăderii vânzărilor de mașini. În mod jenant, Fiat a plătit 11 milioane de dolari pentru pachetul de 40 la sută din Ferrari, iar Enzo era atât de disperat încât a călătorit la Torino pentru a semna documentele, deși se știa că prefera să rămână la Modena. Enzo a păstrat 49 la sută, un prieten a primit unu la sută, iar Piero a primit 10 la sută.

Renașterea și moartea

Renașterea Ferrari a început cu Niki Lauda, ​​care făcea parte dintr-o nouă generație de șoferi care nu vor fi împins de oameni ca Enzo și l-a forțat să facă mașini mai bune. În 1975, Lauda a câștigat Campionatul Mondial la 312T, o mașină mai avansată decât a oricui altcineva din domeniu. Dar în anul următor a fost implicat într-un accident aproape fatal, doar pentru a-și reveni și a goni din nou șase săptămâni mai târziu. Lauda a părăsit Ferrari anul următor și a fost înlocuit de Gilles Villeneuve, care „a condus ca un nenorocit”, dar cu succes.

Într-un comunicat de presă din 1975, Enzo și-a descris fiul – care va juca un rol major în conducerea Ferrari după propria sa moarte – drept „un tânăr înrudit cu mine”. Moartea lui Enzo în 1988 nu a fost tratată ca o perioadă de doliu național în Italia, așa cum s-ar fi așteptat.

În schimb, conform dorințelor sale, trecerea lui nu a fost făcută publică până când a fost înmormântat lângă tatăl său în cripta familiei. A fost, după cum scrie Yates, un „anticlimax ciudat de dezamăgitor” pentru o viață care a cuprins întreaga istorie a sportului cu motor.