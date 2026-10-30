Tudor Chirilă, revoltat de tăcerea actorilor în cazul unui regizor acuzat de hărțuire sexuală, angajat la Teatrul Național

Actorul și cântărețul Tudor Chirilă critică lipsa de reacție a colegilor de breaslă după angajarea unui regizor la Teatrul Național din București (TNB), în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală, agresiune și șantaj profesional formulate la adresa acestuia într-o investigație jurnalistică.

Artistul Tudor Chirilă Foto: FB

Într-o postare pe Facebook, Tudor Chirilă a vorbit despre mentalitatea care continuă să domine lumea teatrului.

„Bă, uite care e treaba, în meseria asta dacă vrei să reușești e bine să-ți vezi de treaba ta, ține-ți părerile pentru tine, stai în banca ta, nu ieși în evidență decât pe scenă. E important să te ai bine cu toată lumea, că nu știi de unde sare iepurele. Lasă-i pe alții să fie eroi, tu mergi pe drumul tău. Nu e bine mă să te cerți, nici cu colegii, nici cu regizorii, nici cu directorul. Că oamenii sunt ranchiunoși, iar tu vrei să joci”, a scris artistul.

Chirilă consideră că această mentalitate nu a dispărut și că teama de a exprima public o opinie poate influența evoluția profesională a celor care lucrează în domeniul artistic.

Scandalul de la Teatrul Național din București

Reacția artistului vine după ce publicația Cultura la dubă a relatat că regizorul Felix Alexa a fost angajat în octombrie 2026 la Teatrul Național din București, instituție cu care colaborase anterior.

În ianuarie 2023, o investigație RISE Project a prezentat mărturiile mai multor foste studente ale regizorului și ale unor foste partenere, care l-au acuzat de agresiune și avansuri sexuale, hărțuire și șantaj profesional. Felix Alexa a respins acuzațiile.

Tudor Chirilă a criticat și modul în care conducerea teatrului a gestionat controversa, susținând că directorul instituției, Ada Lupu Hausvater, nu și-a asumat o poziție suficient de fermă în privința oportunității acestei angajări.

Artistul a reproșat, totodată, lipsa unei reacții publice din partea actorilor de la TNB, inclusiv a celor care, potrivit lui, și-ar fi exprimat nemulțumirea în discuții private.

„Dar actorii de la Național tac. Aproape nimeni nu are nicio părere. Nici cei care sunt revoltați de situație și care aprobă prin culise și felicită Cultura la dubă pentru articolul publicat, dar nici cei care ar putea eventual să-l apere pe Alexa, că probabil există și școala de gândire «avea fusta prea scurtă» sau «ce mare lucru»”, a scris Chirilă.

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Artistul s-a întrebat de ce oamenii din teatru evită să vorbească public despre situații controversate și dacă teama de consecințe profesionale îi determină să păstreze tăcerea.

„Să fie frica de opinie strategia perfectă pentru ascensiune profesională? Să fie lipsa opiniei ingredientul perfect pentru cele opt ore de somn liniștit atât de necesare regenerării minții și trupului? Să fi câștigat lehamitea și scârba în fața credinței că opiniile sau protestul pot schimba ceva?”, a întrebat retoric Tudor Chirilă.

Acesta a amintit că actorii au protestat împotriva propunerii ministrului Culturii privind pontajul de opt ore, despre care a spus că reducea meseria de creator la un șablon de muncă în fabrică, fără legătură cu realitatea activității artistice.

Chirilă a pus sub semnul întrebării absența unei mobilizări similare în cazul controverselor legate de comportamentele abuzive.

„Să însemne asta că speța în cauză nu este importantă? Nu este important pentru actrițele teatrului sau actrițe în general faptul că un comportament agresiv față de femei poate produce beneficii profesionale?”, a scris artistul.

El a continuat, criticând și tendința de a evita exprimarea opiniilor despre problemele societății.

„Nu vom ști niciodată răspunsul pentru că actorii tac. Și în general lumea tace. Dacă vorbești sau îți dai cu părerea despre politică înseamnă că faci politică, așa mi se spune mie când îmi dau cu părerea despre ce se întâmplă în țara asta”, a afirmat Tudor Chirilă.

„Dictatura tăcerii se construiește prin tăcere”

În finalul mesajului, artistul a avertizat că lipsa reacțiilor publice poate favoriza perpetuarea unor mecanisme nocive în instituții.

„Tăcerea e recomandată. Doar că tăcerea construiește pe nesimțite anticamera unor sisteme deviante. Dictatura tăcerii se construiește prin tăcere. Sunt momente în care o opinie, oricare ar fi ea, e mai bună decât nicio opinie”, a scris Chirilă.

Pentru a-și susține punctul de vedere, artistul a oferit exemplul Teatrului de Comedie, al cărui colectiv s-ar fi opus, în urmă cu câțiva ani, numirii unui manager interimar despre care o investigație a arătat că făcuse poliție politică.

„Eu sunt foarte fericit că fac parte din colectivul Teatrului de Comedie care pus acum câțiva ani în fața situației de a avea ca manager interimar o persoană dovedită că a făcut poliție politică (o investigație G4Media) a respins aproape în unanimitate acea aberație și s-a opus ferm. A fost mișto că tăcerea nu a funcționat”, a încheiat artistul.