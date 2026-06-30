Video Netflix, păcălit de un regizor de la Hollywood: 11 milioane de dolari pentru un serial SF inexistent. A cheltuit banii pe opulență, investiții riscante și cripto

Regizorul și scenaristul american Carl Rinsch a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare, după ce un tribunal federal din SUA l-a găsit vinovat că a fraudat platforma Netflix cu 11 milioane de dolari, bani destinați finalizării unui serial SF care nu a fost niciodată terminat.

Potrivit procurorilor, Rinsch, cunoscut pentru filmul „47 Ronin” (2013), ar fi solicitat suplimentar sume importante de la Netflix sub pretextul finalizării proiectului „White Horse”.

În realitate, acesta a transferat banii într-un cont personal și i-a cheltuit pe achiziții de lux, investiții riscante și bunuri extravagante, inclusiv mașini Rolls-Royce, un Ferrari și articole de mobilier în valoare de sute de mii de dolari, scrie The Guardian.

Anchetatorii au mai arătat că regizorul a pierdut o parte semnificativă a fondurilor în investiții eșuate, inclusiv pe piața criptomonedelor, înainte de a utiliza restul banilor pentru achitarea unor datorii personale.

În fața instanței, Rinsch a invocat probleme de sănătate mintală și tratamente medicale, susținând că acestea i-au afectat judecata.

„Acest proces m-a forțat să confrunt lucruri despre sănătatea mea, judecata mea și viața mea”, a spus Rinsch. El și-a cerut scuze pentru comportamentul său, a recunoscut că „a fost cauzat un prejudiciu real” și a explicat: „Nu am reușit să înțeleg pericolul stării în care mă aflam.”

Procurorii au cerut o pedeapsă de cinci ani de închisoare, acuzându-l pe regizor de „lăcomie pură”.

„Dl. Rinsch a avut toate avantajele posibile, inclusiv bani de familie, o educație de elită, prieteni celebri și o carieră de succes”, a declarat procurorul David Markewitz în fața instanței. Motivul lui Rinsch, a spus procurorul, „a fost lăcomia pură”.

De cealaltă parte, apărarea a susținut că Rinsch a fost influențat de probleme psihice, iar mai multe persoane apropiate, inclusiv actorul Keanu Reeves, au cerut instanței să dea dovadă de clemență.

Judecătorul a reținut că, deși problemele medicale pot explica parțial comportamentul, acestea nu justifică faptele de fraudă.

Carl Rinsch urmează să se prezinte la închisoare în luna septembrie. Sentința poate fi contestată în apel.