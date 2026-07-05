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Prințul Harry se întoarce la Londra, însă fără Meghan și cei doi copii. Disputa privind securitatea a schimbat planurile familiei

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Prințul Harry va efectua săptămâna viitoare o vizită de cinci zile în Regatul Unit, însă nu va fi însoțit la Londra de soția sa, Meghan Markle, și de cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, după ce familia a aflat că nu va beneficia de protecție polițienească finanțată de statul britanic

Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle FOTO: Getty images
Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle FOTO: Getty images

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, Meghan, Archie și Lilibet urmau inițial să îl însoțească pe ducele de Sussex în capitala britanică, însă planurile au fost schimbate după confirmarea faptului că autoritățile nu vor asigura măsuri speciale de securitate pentru întreaga familie pe durata șederii la Londra, scrie BBC.

Există totuși posibilitatea ca Meghan și copiii să se alăture lui Harry în a doua parte a vizitei, atunci când programul se va muta la Birmingham pentru evenimente dedicate promovării Jocurilor Invictus.

Decizia ridică semne de întrebare și în privința unei posibile întâlniri între regele Charles și cei doi nepoți ai săi, în vârstă de șapte și cinci ani, pe care monarhul nu i-a mai văzut personal de aproximativ patru ani.

Londra era considerată până acum cea mai probabilă locație pentru o eventuală reuniune de familie, mai ales după ce ducele și ducesa de Sussex acceptaseră oferta de a se caza, împreună cu cei doi copii, într-o reședință regală pe durata vizitei.

Potrivit publicației citate, Palatul Buckingham a refuzat să comenteze situația, precizând că nu face declarații privind chestiunile private ale familiei regale. În același timp, regele Charles are deja programate mai multe angajamente publice pentru săptămâna viitoare.

Absența lui Meghan de la Londra înseamnă că aceasta nu îl va însoți pe prințul Harry la vizita programată miercuri la Royal Hospital Chelsea, unde acesta urmează să participe la întâlniri legate de organizarea Jocurilor Invictus.

Surse apropiate familiei au declarat că discuțiile privind măsurile de securitate pentru partea de vizită desfășurată la Birmingham continuă și că, în prezent, nu a fost luată o decizie finală.

Presa britanică a relatat că programul ar putea include și o deplasare la Althorp, domeniul familiei prințesei Diana din Northamptonshire. Potrivit acelorași surse, Harry intenționa să își ducă soția și copiii la mormântul privat al mamei sale.

Joi, prințul Harry urmează să viziteze spitalul de copii din Birmingham pentru a susține activitatea organizației caritabile WellChild, pe care continuă să o sprijine și după retragerea sa din familia regală și mutarea în Statele Unite.

În cazul în care Meghan va decide să călătorească ulterior în Regatul Unit, aceasta ar urma să participe alături de soțul său la un eveniment organizat la National Exhibition Centre din Birmingham, menit să marcheze începutul numărătorii inverse de un an până la desfășurarea Jocurilor Invictus.

Problemele de securitate, în centrul deciziei

Surse apropiate ducelui și ducesei de Sussex susțin că retragerea din programul londonez a fost determinată de îngrijorările echipei de securitate a prințului Harry, care ar fi analizat timp de mai multe zile măsurile de protecție disponibile.

Aceleași surse invocă lipsa unei evaluări actualizate realizate de Consiliul de Management al Riscurilor din cadrul Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), organismul responsabil cu stabilirea nivelului de securitate pentru membrii familiei regale și alte persoane cu profil public ridicat în Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic de Interne a declarat: „Este politica noastră de lungă durată să nu furnizăm informații detaliate despre măsurile de securitate și protecție, deoarece acest lucru ar putea compromite eficiența acestora și ar putea afecta siguranța persoanelor implicate.”

Conflictul dintre prințul Harry și guvernul britanic privind măsurile de securitate durează încă din 2020, anul în care acesta a renunțat la statutul de membru activ al familiei regale și s-a mutat în Statele Unite împreună cu Meghan și copiii.

Prințul a contestat în repetate rânduri decizia RAVEC potrivit căreia protecția sa în timpul vizitelor în Regatul Unit trebuie analizată individual, de la caz la caz, având în vedere că nu mai este membru activ al familiei regale și că vizitele sale sunt considerate ocazionale.

Harry a declarat anterior că nu își va aduce familia în Regatul Unit fără garanții suplimentare privind securitatea.

„Nu pot vedea o lume în care să îmi aduc soția și copiii înapoi în Regatul Unit în acest moment.”, a spus acesta. 

Ultima dată când prințul Harry și Meghan Markle s-au aflat împreună în Marea Britanie a fost în 2022, cu ocazia funeraliilor reginei Elisabeta a II-a.

De atunci, ducele de Sussex a revenit de mai multe ori singur în țară, inclusiv în septembrie anul trecut, când s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles.

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