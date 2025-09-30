Video Prima actriță AI zguduie Hollywoodul și provoacă indignare printre staruri: „Plecați dracu! Sper ca toți actorii să își dea demisia”

O nouă senzație zguduie Hollywoodul: Tilly Norwood, actrița creată de inteligența artificială, este căutată deja de agenții de management. În timp ce fanii sunt fascinați, actorii reali o critică vehement. Proiectul studioului Xicoia susține însă că „oamenilor le pasă de poveste, nu dacă vedeta are sau nu puls.”

Dezvăluită în acest weekend la Festivalul de Film de la Zurich, Norwood a fost prezentată ca următoarea Scarlett Johansson, iar studiourile par nerăbdătoare să colaboreze cu ea.

Chiar dacă nu există în realitate, fața sa este un amestec între Gal Gadot, Ana de Armas și Vanessa Hudgens din perioada „High School Musical”, potrivit theguardian.

Mai multe agenţii de management şi impresariat artistic doresc deja să o reprezinte pe actriţă, a dezvăluit săptămâna trecută fondatoarea companiei Xicoia, Eline Van der Velden, actriță la rândul ei.



Reacțiile negative nu au întârziat să apară. Actorii ale căror locuri de muncă ar putea fi înlocuite de AI au fost vehemenți.

Melissa Barrera, cunoscută din „Scream”, a scris pe Instagram: „Sper ca toți actorii reprezentați de agenția care face asta să își dea demisia”.

Mara Wilson, celebra Matilda, a comentat: „Dar ce se întâmplă cu sutele de tinere ale căror fețe au fost combinate pentru a o crea? Nu ați putut angaja niciuna dintre ele?”

Actorul Lukas Gage, cunoscut din serialul TV „The White Lotus", a acuzat-o pe colega sa virtuală că este „un coșmar la locul de muncă”, deoarece ar fi „incapabilă să se poziționeze corect pe platoul de filmare și întârzie la locul de muncă".

Controversa a determinat-o pe Eline Van der Velden, creatoarea lui Tilly Norwood, să răspundă criticilor. Ea a explicat, pe Instagram: „Tilly Norwood nu este un înlocuitor pentru o ființă umană, ci o operă creativă. La fel cum animația, marionetele sau efectele speciale au deschis noi posibilități fără a diminua spectacolul live, AI oferă o modalitate diferită de a imagina și a spune povești.”

Van der Velden a subliniat că ea însăși este și actriță, iar scopul proiectului este să exploreze noi forme de expresie artistică, nu să înlocuiască actorii reali.