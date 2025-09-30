Nicole Kidman şi Keith Urban își spun adio după 19 ani de căsnicie. Actrița s-ar fi opus în zadar despărţirii

Actriţa Nicole Kidman şi vedeta muzicii country Keith Urban se despart după 19 ani de căsnicie, potrivit relatărilor făcute luni de mai multe publicaţii, citând surse anonime, scrie Reuters.

Cei doi au început să locuiască separat la începutul verii, când Urban s-a mutat din locuinţa cuplului din Nashville, Tennessee, şi şi-a cumpărat o locuinţă proprie în capitala muzicii country, potrivit publicaţiei TMZ.com, care a relatat prima informaţia, notează Agerpres citând agenția internațională de presă.

TMZ şi revista People au relatat că Nicole Kidman s-a opus despărţirii şi că a luptat să-şi menţină căsnicia.

Reuters nu a putut însă confirma în mod independent ştirea despărţirii.

Nicole Kidman şi Keith Urban au împreună doi copii

Actița Nicole Kidman, în vârstă de 58 de ani, şi cântărețul Keith Urban, de 57 de ani, şi-au început carierele artistice în Australia şi deţin dublă cetăţenie americană şi australiană.

Cei doi s-au cunoscut în ianuarie 2005 cu prilejul unui eveniment de la Hollywood care promova Australia

S-au căsătorit în luna iunie a anului următor în Sydney și au două fiice, Faith Margaret, de 14 ani, şi Sunday Rose, de 17 ani.

Nicole Kidman mai are doi copii adoptaţi din căsătoria anterioară cu actorul Tom Cruise.

Recompensată cu Oscar pentru rolul scriitoarei Virginia Woolf din pelicula „The Hours”, a publicat în iunie pe reţelele de socializare o fotografie în care apare alături de Urban cu prilejul aniversării căsătoriei, potrivit The Hollywood Reporter.

Aceleiaşi publicaţie a remarcat că cele mai recente fotografii ale cuplului publicate de Urban pe reţelele de socializare datează din luna mai, când cei doi au participat la Academy of Country Music Awards, unde cântăreţul, deţinătorul a patru trofee Grammy, a primit ACM Triple Crown.

Kidman a finalizat la începutul acestei luni filmările la o continuare a peliculei „Practical Magic”, alături de Sandra Bullock, în timp ce Urban se află, din luna mai, într-un turneu de promovare a celui de-al 11-lea album de studio, „High”, potrivit The Hollywood Reporter.