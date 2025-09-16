search
Marți, 16 Septembrie 2025
Breaking A murit actorul Robert Redford, legendă a cinematografiei: avea 89 de ani. Suferințele care l-au măcinat

Robert Redford, actorul carismatic și regizorul câștigător al premiului Oscar, care a renunțat la statutul său de vedetă de la Hollywood pentru a susține cauze care îi erau dragi, a murit marți, 16 septembrie. Avea 89 de ani.

Robert Redford FOTO Getty Images
Robert Redford a încetat din viață pe 16 septembrie 2025, la reședința sa din Sundance, în munții Utah – locul pe care îl iubea, înconjurat de cei dragi”, a declarat Berger într-o declarație pentru CNN. „Familia solicită respectarea intimității.”

Cunoscut pentru rolurile sale principale din „Butch Cassidy și Sundance Kid” și „Toți oamenii președintelui”, Redford a regizat și filme premiate, precum „Oameni obișnuiți” și „Un râu curge prin el”.

Pasiunea sa pentru arta cinematografică l-a determinat să înființeze Institutul Sundance, o organizație non-profit care susține filmul și teatrul independent și este cunoscută pentru Festivalul anual de film Sundance.

Redford a fost, de asemenea, un ecologist dedicat, mutându-se în munții Utah în 1961 și conducând eforturile de conservare a peisajului natural al statului și al vestului american.

Decesul său, survenit în munții din afara orașului Provo, a fost anunțat într-o declarație de Cindi Berger, directorul executiv al firmei de publicitate Rogers & Cowan PMK.

Ea a spus că a murit în somn, dar nu a precizat cauza exactă a decesului.

În cadrul unei cariere care s-a întins pe mai bine de șase decenii, Redford a câștigat două premii Oscar, inclusiv un premiu onorific în 2002, și trei premii Globul de Aur, inclusiv premiul Cecil B. DeMille pentru întreaga carieră în 1994.

Charles Robert Redford Jr. s-a născut pe 18 august 1936, în comunitatea de pe litoralul din Santa Monica, California, fiind fiul Marthei Hart și al lui Charles Robert Redford Sr., un lăptar devenit contabil la o companie petrolieră.

Robert Redford a jucat şi alături de Natalie Wood Foto: Profimedia
Tânărul Redford s-a descris ca fiind un elev slab, mai interesat de artă și sport. A absolvit liceul Van Nuys în 1954 și a frecventat pentru scurt timp Universitatea din Colorado Boulder. Ulterior, a călătorit prin Europa, absorbind cultura Franței, Spaniei și Italiei.

În cele din urmă, s-a mutat la New York, înscriindu-se la Academia Americană de Arte Dramatice. A debutat pe Broadway în piesa „Tall Story” (1959) și a continuat să apară în mai multe emisiuni de televiziune populare la începutul anilor 1960, printre care „Alfred Hitchcock Presents” și „The Twilight Zone”, scrie nbcnews.

Citește și: Îndrăgostiţii din „Havana”, unul dintre cele mai frumoase cupluri din filme: Robert Redford şi Lena Olin s-au iubit şi în realitate

Cea mai cunoscută interpretare teatrală a lui Redford din acea perioadă a fost alături de Elizabeth Ashley în piesa originală de pe Broadway „Barefoot in the Park” (1963) de Neil Simon, în care a interpretat rolul lui Paul, un proaspăt căsătorit tensionat.

Redford și-a făcut un nume ca actor principal în 1969, când a jucat alături de Paul Newman – deja o vedetă importantă – în „Butch Cassidy și Sundance Kid”. Westernul despre doi bandiți a câștigat patru premii Oscar.

Redford a declarat că „îi va fi veșnic recunoscător” lui Newman, căruia îi atribuie meritul de a-l fi ajutat să obțină rolul. Cei doi actori aveau o chimie extraordinară pe ecran, au devenit prieteni pe viață și s-au reunit în „The Sting” în 1973, film care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film.

„Barefoot in the Park” l-a propulsat pe Redford în roluri secundare în filme, printre care comedia excentrică „Situation Hopeless … But Not Serious” (1965) și povestea din lumea spectacolului „Inside Daisy Clover” (1965), cu Natalie Wood în rolul principal.

„Inside Daisy Clover” i-a adus lui Redford primul său Glob de Aur (pentru cel mai bun actor debutant), iar actorul a câștigat o atenție mai largă jucând alături de Jane Fonda atât în filmul despre evadarea din închisoare „The Chase” (1966), cât și în versiunea pentru marele ecran din 1967 a filmului „Barefoot in the Park”.

Robert Redford și Jane Fonda FOTO Getty Images
Suferinţele care l-au devastat pe Robert Redford

Viaţa lui Robert Redford a fost un şir lung de drame. Și-a pierdut mama, care s-a stins la doar 40 de ani, dar și două surori gemene, care au murit la naştere. 

Lumea lui avea să se prăbuşească într-o zi din noiembrie 1959, când Scott, în vârstă de zece săptămâni, a murit din cauza unei afecţiuni care mai târziu avea să fie numită Sindromul morţii subite a sugarului.

Această dramă l-a devastat pe Redford, care credea că este responsabil pentru faptul că nu a verificat copilul mai devreme şi i-a luat ani până a vorbit publicului despre durerea trăită.

Ani mai târziu, Robert a trecut printr-o altă pierdere dureroasă. Fiul său, James, realizator de documentare, a murit la 58 de ani. James s-a luptat pentru o perioadă cu cancerul şi a suferit două transplanturi de ficat.

