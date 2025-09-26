Actriţa Jennifer Lawrence condamnă „genocidul inacceptabil” comis în Gaza și critică politica americană: „Nu există empatie”

Vedeta hollywoodiană Jennifer Lawrence a condamnat vineri „genocidul inacceptabil" comis în Fâşia Gaza şi a criticat politica americană pentru lipsa sa de „integritate", potrivit unor declaraţii făcute de actriță la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian.

„Ceea ce se petrece nu este nimic altceva decât un genocid, iar acest lucru este inacceptabil", a răspuns actriţa, în vârstă de 35 de ani, atunci când a fost întrebată despre opinia ei despre situaţia din Gaza într-o conferinţă de presă, înainte ca organizatorii festivalului spaniol să îi decerneze premiul onorific Donostia, vineri după-amiază, informează AFP, citată de Agerpres.

„Sunt foarte îngrijorată pentru copiii mei, pentru toţi copiii noştri", a continuat ea.

„Nu va trece mult timp până când acel lucru se va întâmpla şi în partea noastră de lume”

Actrița a evocat situaţia din ţara sa natală, State Unite.

„Ceea ce mă întristează atât de mult este faptul că această lipsă de respect şi discursul actual din politica americană vor deveni ceva normal pentru ei, vreau să spun pentru tinerii care votează acum, la vârsta de 18 ani (...) Lor li se va părea ceva cât se poate de normal ca politica să nu aibă niciun fel de integritate. Politicienii mint, nu există empatie şi trebuie să ne reamintim că atunci când ignorăm ceea ce se petrece într-o altă parte a lumii, nu va trece mult timp până când acel lucru se va întâmpla şi în partea noastră de lume", a mai spus Jennifer Lawrence, fără să pronunţe însă numele unor persoane.

Premiată cu Oscar în 2013 pentru interpretarea sa din filmul „Silver Linings Playbook”, actrița regretă că declaraţiile sale sau cele ale unor colegi de breaslă despre subiecte de actualitate nu fac altceva „decât să alimenteze şi mai mult focul”, în contextul în care chestiunile dezbătute ar trebui, în opinia ei, să fie rezolvate de „reprezentanţii aleşi”.

Proiecţia celui mai recent film al actriţei Jennifer Lawrence, „Die My Love", regizat de Lynne Ramsay şi prezentat în luna mai la Festivalul de la Cannes, a însoţit înmânarea premiului onorific Donostia la cea de-a 73-a ediţie a Festivalului de la San Sebastian.

Coprodus de Jennifer Lawrence şi Martin Scorsese, acest film se bazează pe romanul „Matate, amor” al scriitoarei argentiniene Ariana Harwicz. Lungmetrajul prezintă fericirea unui cuplu care trece prin încercarea naşterii unui copil, în linia unei serii de opere cinematografice care oferă perspective noi asupra maternităţii, complet desacralizată şi prezentată fără menajamente.

„După ce am născut al doilea copil (un băiat), am trecut printr-o perioadă postpartum foarte dificilă, a fost foarte ciudat. Acum, când mă uit la film şi văd totul cu detaşare, după ce am avut impresia că trec prin această experienţă, cred că ea a reuşit foarte bine”, a declarat actriţa americană, vorbind despre Ariana Harwicz şi cartea ei.