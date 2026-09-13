Partenera omului de afaceri Nick Rădoi s-a stins din viață. Cine era Mădălina Apostol

Nick Rădoi este în doliu după moartea partenerei sale de viață, Mădălina Apostol, care s-a stins duminică dimineață, în jurul orei 02.00. Afaceristul a confirmat decesul și a anunțat că va reveni în România pentru funeralii.

Nick Rădoi și Mădălina Apostol Foto: Facebook / Madalina Elena Apostol

Mădălina Apostol s-a stins din viață duminică dimineață, 13 septembrie 2026, în jurul orei 02:00. Nick Rădoi, partenerul de viață al Mădălinei, a confirmat pentru Click informația privind decesul acesteia.

Potrivit primelor informații, se pare că s-ar fi sinucis.

Nick Rădoi a precizat că va reveni luni în România pentru a participa la funeraliile Mădălinei Apostol și pentru a fi alături de familie în aceste momente.

„În acest moment, sunt distrus”, a declarat Nick Rădoi, pentru Click!

Nick Rădoi a părăsit România la 19 ani, după ce familia sa ar fi fost expulzată din țară, pe fondul activității tatălui său, care transmitea informații către Radio Europa Liberă, post cunoscut pentru criticile la adresa regimului comunist. Ajuns în Statele Unite cu doar 300 de dolari, Rădoi spune că a lucrat în două fabrici, iar noaptea făcea gogoși pentru un restaurant.

În 1993, și-a început propria afacere. A cumpărat un camion și a început să transporte legume și fructe din California până la New York. Afacerea s-a dezvoltat treptat, iar ulterior a ajuns să dețină mai multe camioane și să își extindă activitățile.

Cine era Mădălina Apostol

Mădălina Apostol, cea mai bună prietenă a Monicăi Gabor, a fost un nume cunoscut în lumea mondenă. Relația cu Nick Rădoi a fost intens mediatizată, cu perioade de despărțiri și împăcări, ceea ce a menținut-o în atenția publicului ani la rând.

Cei doi au format un cuplu timp de mai mulți ani, însă au ales să își păstreze relația departe de public. Deși numele lor au apărut ocazional în presa mondenă, Mădălina Apostol și Nick Rădoi au evitat să ofere detalii despre viața lor personală.

Foto: Facebook / Madalina Elena Apostol

Nick Rădoi a vorbit în trecut despre schimbările din viața Mădălinei și despre alegerea celor doi de a duce o viață mai discretă.

Afaceristul mărturisea că partenera sa trecuse printr-o transformare importantă și că se bucura să o vadă într-o perioadă mai liniștită a vieții. Cei doi locuiau la vremea aceeea în Los Angeles, în Huntington Beach, unde spuneau că au ales să se retragă din atenția publică.

„Mădălina și-a schimbat viața. Nu mai este Mădălina pe care o știați voi, s-a schimbat și datorită mie. Când un om cunoaște două vieți, nu doar pe cea de dinainte, ci ajunge să cunoască două variante, își alege partea care este mult mai bună. Mă bucur pentru ea și pentru schimbarea din viața ei. Locuim în Los Angeles acum, în Huntington Beach. A ales discreția în ultimii ani, la fel ca mine, pentru mai multă liniște, și e mult mai bine așa”, a spus Nick recent.