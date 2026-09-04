A murit actriţa Adriana Piteşteanu. UNITER: „Regizoare și pedagog extraordinar”

Actriţa și profesoara Adriana Piteşteanu a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat, vineri, UNITER.

Adriana Piteșteanu, actriță Foto: Facebook/Uniter

„Am aflat cu tristețe că ne-a părăsit doamna Adriana Piteșteanu, actriţă de teatru şi film, regizoare şi pedagog extraordinar de teatru. Un fin observator al comportamentelor umane, un iscusit descoperitor al emoţiilor celor cu care intra în contact. Un om cald, plin viaţă, care va rămâne în amintirea breslei teatrale româneşti. (...) Dumnezeu să o odihnească!", a transmis UNITER, într-o postare pe Facebook.

Potrivit sursei citate, cei care vor să îşi ia rămas bun o pot face vineri şi sâmbătă, la Biserica Răzoare (Drumul Sării, nr. 119), unde va avea loc şi slujba de înmormântare, la ora 11:00.

A format actori consacrați

Adriana Piteșteanu a avut o îndelungată activitate pedagogică în teatrul românesc. A lucrat îndeaproape cu marele actor și profesor Dem Rădulescu. În stagiunea 1976–1977 figura ca lector universitar la clasa acestuia, iar în anii 1980–1981 cei doi semnau împreună inclusiv regia unor spectacole de absolvire ale studenților, potrivit infoargesnews.ro.

Printre actorii care au studiat la clasele unde Adriana Piteșteanu a fost profesor se numără și Vasile Muraru.