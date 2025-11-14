Nidia Moculescu, mărturie sfâșietoare: „Este inuman!”. Care sunt ultimele cuvinte pe care i le-a spus tatălui său

Horia Moculescu, compozitor și personalitate marcantă a muzicii ușoare românești, a murit pe 12 noiembrie. Fiica sa, Nidia Moculescu, a vorbit pentru prima dată despre legătura specială pe care o avea cu tatăl său și despre ultimele cuvinte pe care i le-a spus.

Horia Moculescu a încetat din viață pe 12 noiembrie, în spital, iar corpul său a fost depus două zile mai târziu la Teatrul de revistă Constantin Tănase, unde admiratori și apropiați i-au adus un ultim omagiu.

Fiica sa, Nidia Moculescu, care a coordonat pregătirile pentru funeralii, a vorbit despre legătura specială cu tatăl său, pe care îl considera „icoana sa” și pe care îl punea mereu pe primul loc.

„Azi noapte m-am pus în pat și i-am zis: Noapte bună, tati! Relația cu el a fost specială. Am 35 de ani și am ales să fiu alături de tatăl meu”, a declarat Nidia pentru Cancan.

Sprijinul mamei și ultimele clipe

În aceste momente dificile, Nidia a invitat-o pe mama sa, Mariana Moculescu, să fie alături de familie. Întrebată dacă se așteaptă ca aceasta să participe la funeralii, tânăra a răspuns: „Dacă dorește să vină, să vină. Am vorbit cu ea. De când tatăl meu s-a internat de luni la Matei Balș, le mulțumesc medicilor și asistentelor de acolo, eu am fost acolo zi de zi. În fiecare zi, de dimineață, de la opt, sunau telefoanele încontinuu de la oameni din presă și mă întrebau de tata. În ziua în care a murit tata, la ora opt dimineața, am primit un telefon de la o jurnalistă care mi-a spus: «Bună dimineața, știați că a murit tatăl dumneavoastră?!» Este inuman. Eu înțeleg să îți faci treaba, dar să nu fii inuman”, a mai spus Nidia, potrivit Click!.

Cum a aflat vestea tragică

Fiica compozitorului a povestit că vestea decesului i-a fost transmisă într-un mod neașteptat. „L-am pus pe un prieten bun de al meu și de-al tatălui meu să afle primul, tocmai ca să nu am un șoc, dar domnișoara jurnalistă mi-a dat vestea. Am simțit că mă prăpădesc, că mor”, a mărturisit Nidia Moculescu.

Planuri de viitor

În ciuda durerii, Nidia a precizat că va continua să muncească și să își trăiască viața pe cât posibil normal.

„O să continui cu munca. O să continui emisiunea de la radio a tatălui meu, o să îmi trăiesc viața pe un curs normal”, a adăugat aceasta.