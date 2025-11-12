Doliu în lumea artistică din România. A murit Horia Moculescu, la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor se afla internat în stare gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile.

Compozitorul și pianistul Horia Moculescu se afla, din data 5 noiembrie, la Institutul Matei Balș, în secția de Terapie Intensivă. Acesta era internat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde era intubat și monitorizat în permanență de către o echipă medicală. Decesul acestuia a fost confirmat miercuri, 12 noiembrie, la ora 4:30.

În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Ulterior, el declara că acela nu este un scaun cu rotile, ci unul de birou, care are roţi, dar recunoştea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Un mesaj emoționat a transmis Marina Almășan, pe FB.

„Am câteva zeci, în arhiva personală, dar aleg una din ultimele. Pentru că nu vreau să fac paradă de prietenia noastră, ci doar vreau să semnalez stingerea treptata a unei epoci…Drum lin spre stele, Horia Moculescu… Sigur, într-o existenta viitoare, tu vei fi o salcie, la mal, iar eu, poate, un râu, la umbra ta…”,a scris Marina Almășan, cunoscut om de televiziune, pe FB.

Horia Moculescu a compus aproximativ 500 de melodii

Horia Moculescu s-a născut pe 18 martie 1937, în orașul Râmnicu-Vâlcea, România, fiind unul dintre cei mai influenți muzicieni și creatori de programe TV din țară.

Din partea mamei, Nidia Copetti, el avea origini italiene, iar tatăl său, Nicolae Moculescu, fost ofițer în armata română interbelică, provenea dintr-o familie de origine română. Talentul său muzical a fost evident încă de la o vârstă fragedă, iar la doar șase ani a început să învețe, autodidact, acordeonul. Din păcate, în 1948, a rămas orfan de mamă.

A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieți (azi Colegiul Național Mihai Viteazul din Turda), absolvindu-le în 1954. Aici și-a demonstrat virtuozitatea la pian și acordeon, cântând piese de muzică ușoară.

Din cauza originilor sociale considerate nesănătoase în perioada comunistă, nu a fost acceptat la Conservatorul din București. Astfel, s-a înscris la Facultatea de Mine din Petroșani, unde a continuat să-și dezvolte talentul muzical în cadrul orchestrei facultății.

De-a lungul carierei sale, a fost membru al Uniunii Compozitorilor și a compus aproximativ 500 de melodii, obținând peste 200 de premii pentru creațiile sale.

A colaborat cu mari interpreți și a fost prezent constant în viața culturală și media din România.

Horia Moculescu rămâne una dintre cele mai importante figuri din peisajul muzical românesc, datorită contribuției sale semnificative în muzică și televiziune.