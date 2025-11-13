Gestul controversat al Marianei Moculescu față de Horia Moculescu chiar înainte de moartea compozitorului: „Să fie interzis”

Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, a transmis o solicitare către premier, către ministrul Culturii și Directorul TNB, prin care cerea ca acesta să fie exclus de la concertul caritabil organizat în onoarea sa.

Horia Moculescu, a murit miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor se afla internat în stare gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile.

Pe 19 noiembrie, reputatul compozitor urma să fie omagiat la TNB, în cadrul concertului „Anii mei – toamna moculesciană”, care acum, din păcate, va avea loc in memoriam. Referitor la acest concert, Mariana Moculescu solicita ca fostul ei soț să fie exclus de la evenimentul dedicat lui, arată un document intrat în posesia Viva.ro.

„Stimate domnule ministru,

Domnule director general,

Subsemnata Moculescu Mariana, fostă soție a lui Moculescu Horia Nicolae, vă aduc la cunoștință următoarele:

1. Subsemnata sunt victima a unor infracțiuni grave săvârșite de Moculescu Horia Nicolae de-a lungul timpului pentru care am formulat plângeri penale aflate pe rol, constând în tentative de omor și hărțuire, amenințări și tortură fizică, iar solicitarea mea de recunoaștere a statutului de victimă cu nevoi speciale este în curs conform Legii numărul 211/2004 și Directivei 2012/29/UE.

2. Având în vedere istoricul agresiunilor și gravitatea faptelor sale, există un risc concret și imediat de traumatizare psihică și emoțională, chiar dacă nu particip fizic la concertul caritabil Anii mei – Toamna Moculestiană, programat la data de 19 noiembrie 2025, ora 19.30, în sala Ion Caramitru”, se arată în documentul transmis de Mariana Moculescu.

Ea solicita „fără echivoc Moculescu Horia Nicolae să fie interzis de a intra în orice spațiu al spectacolului, iar această măsură să fie aplicată imediat și confirmată în scris de către fiecare instituție și organizator responsabil”, mai arată documentul.

Căsnicia dintre compozitorul Horia Moculescu și mult mai tânăra sa parteneră, Mariana Moculescu, a fost ani la rând sub lupa presei, devenind unul dintre cele mai discutate subiecte din showbiz. Cei doi au împreună o fiică, pe Nidia, însă relația lor a intrat rapid într-o spirală de reproșuri și suspiciuni, culminând cu scandalurile de la finalul anilor ’90.

Nici după divorț lucrurile nu s-au liniștit. Mariana a vorbit în repetate rânduri despre lipsa sprijinului financiar și despre faptul că ar fi pierdut locuința la partaj, acuzații care au menținut tensiunile la un nivel ridicat. De-a lungul anilor, declarațiile tăioase și disputele publice au transformat separarea lor într-un conflict prelungit, mai notează publicația.