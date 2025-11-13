Compozitorul Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, la Cimitirul Bellu

Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri, 14 noiembrie, la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" din Bucureşti. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, duminică, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.

Maestrul Horia Moculescu, unul dintre cei mai prolifici şi apreciaţi compozitori ai muzicii uşoare româneşti, s-a stins din viaţă la data de 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani. Artistul va fi înmormântat duminică, în Cimitirul Bellu.

Cunoscut pentru o carieră impresionantă de peste şase decenii în muzica uşoară românească, Horia Moculescu a compus aproximativ 500 de melodii, multe dintre ele devenind şlagăre, printre care celebrele “Salcia”, “Inima ta” şi “Anul 2000” şi a primit peste 200 de premii pentru creaţiile sale. În anul 2008, a primit Marele Premiu al UCMR pentru întreaga activitate, scrie News.

A fost o figură emblematică a muzicii uşoare, apreciat nu doar pentru talentul său artistic, ci şi pentru umorul şi spiritul său viu. Moştenirea sa artistică va rămâne în memoria publicului său şi în palmaresul muzicii româneşti. Pe lângă activitatea sa componistică vastă, a fost şi un talentat pianist şi interpret vocal. Horia Moculescu a fost realizatorul şi prezentatorul emisiunii „Atenţie, se cântă!” la Televiziunea Română între anii 2009 şi 2013.

În cadrul acestei emisiuni, a promovat muzica românească în interpretări live, transformând-o într-o platformă importantă pentru interpreţi şi creaţia muzicală autohtonă. Este autorul a două volume autobiografice: „Doar atât mi-am amintit” (2011, la Editura Kullusys) şi „Aş mai avea ceva de spus” (apărută cu câteva zile înainte de decesul său, în noiembrie 2025, la Editura Muzicală).

A colaborat cu cei mai importanţi interpreţi ai muzicii româneşti, precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Aurelian Andreescu, Corina Chiriac şi alţii, contribuind semnificativ la lansarea şi consolidarea carierelor lor. Horia Moculescu a avut astfel o influenţă puternică asupra evoluţiei muzicii uşoare încă din anii '50. Prin toate activităţile sale, a reuşit să păstreze viu spiritul muzicii româneşti, fiind considerat o legendă a genului.