Jurnalul secret al regretatei Cristina Deleanu, descoperit de soț la trei luni după moartea ei: „Citeam și plângeam”

La aproape trei luni după moartea actriței Cristina Deleanu, soțul ei, actorul Eugen Cristea, a făcut o descoperire emoționantă: un jurnal în care artista își scrisese gândurile și emoțiile. Caietul, primit în dar în urmă cu câțiva ani de la o prietenă din Mexic, fusese uitat printre lucruri.

„Cristina primise, în urmă cu 3-4 ani, un caiet superb. Fusese adus de o prietenă, tocmai din Mexic. I-a și zis soției mele că ar fi frumos dacă își va putea nota în el gândurile. Uitasem total de el. Dar, acum câteva seri, am găsit acest jurnal al ei, sunt vreo 20 de pagini scrise mărunt, foarte frumos așternute, avea un stil extraordinar, cu multă autoironie, nu că sunt subiectiv, dar e o încântare. Am fost foarte emoționat. Citeam și plângeam. Am găsit și un titlu la acest jurnal, „gânduri de dincolo”. Amintirile ei, gândurile ei, sunt tulburătoare, m-a emoționat până la lacrimi”, a povestit Eugen Cristea, în exclusivitate pentru Click!.

În paginile jurnalului, Cristina Deleanu vorbește cu pasiune despre teatrul care i-a marcat viața:

„Exercițiul meu de a așterne vorbe a luat o pauză cam mare și, dacă-l lași, te lasă. Ca și teatrul. Oho, teatrul, dacă-l uiți preț de o clipă, îți și întoarce spatele. Dar știți cum? Cât ai zice GONG! Este o persoană foarte pretențioasă și suspicioasă. Are și motive întemeiate. Te-ai cunoscut cu el, te-ai dus la el, te-ai și împrietenit sincer, cu sufletul pe tavă, uneori chiar îți cere „să-i duci tava”, pe scenă, cu mintea încinsă de promisiuni, cu trupul și puterea ta dăruite lui, te acceptă alături, îți întinde mâna și, deodată, dispari din viața lui. Uneori dispari fără voia ta, multele lucruri rele sau nefirești se petrec în circumstanțe nu de tine hotărâte, dar tu poate chiar atunci trebuie să dispari. Ei bine, atunci e-atunci… Ce faci cu tine însuți ca nu cumva autoritarul și neiertătorul tău prieten să nu creadă cumva că, din lașitate, îi dai o lovitură nepermisă?”, scria regretata actriță în jurnal.

Jurnalul va fi publicat într-un serial săptămânal, la inițiativa prezentatoarei Marina Almășan, prietenă apropiată a cuplului. „Am avut o surpriză imensă, descoperind nu numai un condei extraordinar, ci și un om de o profunzime a gândirii absolut remarcabilă. Asta ne-a apropiat și mai mult”, a spus Almășan.

Eugen Cristea mărturisește că aceste însemnări sunt „un dar pentru toți cei care au iubit-o”, dar și o dovadă a omului special pe care l-a avut alături.