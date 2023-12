Cum a scăpat actrița Cristina Deleanu de bombardamentele asupra Ploieștiului: „Îi văd încă acolo, striviți. Am simțit cum îmi intră nisip în gură“ VIDEO

Actrița a venit pe lume la scurt timp după cutremurul devastator care a lovit România în anul 1944, iar în bombardamentele americane din anul 1944 și-a pierdut tatăl.

Actriţa Cristina Deleanu s-a născut la 22 decembrie 1940, la Ploieşti, la scurt timp după cutremurul care a devastat țara. În maternitatea îngropată pe jumătate sub pământ s-au născut copii în continuare. Fiind decembrie, era atât de frig, încât a făcut otită, boală de care a scăpat după mulți ani.

Când avea patru ani, în timpul bombardamentelor asupra orașului Ploiești, adăpostul lor din lemn a fost spulberat, ucigând sub ochii ei pe propriul tată, pe băiețelul vecinilor si pe Anica, fata din casa. „Îi văd încă acolo, striviți… Am făcut pipi pe mine, apoi am simțit cum îmi intră în gura nisip și pe urma nu mai știu…“, mărturisea actrița într-un interviu acordat revistei Tango.

Mai târziu, mama sa l-a cunoscut apoi pe Nicolae Deleanu, „sef de gazeta la «Ultima oră“, care i-a devenit tată vitreg și care fără să știe, i-a deschis calea spre lumea scenei.

Când Cristina Deleanu era adolescentă, tatăl vitreg a fost numit director știintific la Muzeul Peleș. Așa se face că toate vacanțele și le-a petrecut la Pelișor, împreună cu scriitorii și oamenii de artă găzduiți de casa de odihnă a artiștilor: Titus Popovici, Francisc Munteanu, Sorana Coroamă Stanca, Elie Roman, Ion Vasilescu, chiar și Maria Filotti, cu nepotul ei, actorul Șerban Cantacuzino.

Aici a prins dragostea de teatru.

După absolvirea liceului, a urmat studii teatrale la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, la clasa actorului şi regizorului George Carabin.

Încă studentă, s-a făcut remarcată în spectacolele: "Nu puneţi dragostea la încercare" de Basilio Locatelli (1961), "Minciuna are picioare lungi" de Eduardo Filippo (1961), "Discipolul diavolului" de George Bernard Shaw (1962), "Oceanul" de Alexandr Stein (1962), notează http://cimec.ro/.

A absolvit în 1962 şi a fost este repartizată la Teatrul Naţional "Vasile Alecsandri" din Iaşi, unde joacă până în 1967, într-o serie de spectacole, între care: "Înşir'te mărgărite" de Victor Eftimiu (1962), "Grădina cu trandafiri" de Andi Andrieş (1963), "O femeie cu bani" de George Bernard Shaw (1964), "Idolul şi Ion Anapoda" de George Mihail Zamfirescu (1965), "Căruţa cu paiaţe" de Mircea Ştefănescu (1966). În ianuarie 1968 a jucat în spectacolul "Angelo, tiranul Padovei" de Victor Hugo, pe scena Teatrului "I. D. Sârbu" din Petroşani, apoi din martie 1968 până în toamna anului 1980, interpretează o serie de roluri la Teatrul "Tudor Vianu" din Giurgiu. Între 1981-2001, a evoluat pe scena Teatrului Naţional ''I.L. Caragiale" din Bucureşti, în spectacolele: "Act veneţian" de Camil Petrescu (1982), "Titanic vals" de Tudor Muşatescu (1983), "Între cinci şi şapte" de Natasa Tanska (1985), "Patrihoţii" de Vasile Alecsandri (1991), "Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca (1994), "Orfeu în infern" de Tennessee Williams (1995), "Şi toată pământeana ta risipă" de Marin Sorescu (1997), "Călătorii cu mătuşa mea" de Graham Greene (1998), "Revelion la Terzo Mondo" de Ovidiu Iuliu Moldovan (2003).

Cristina Deleanu este cunoscută pentru interpretarea a numeroase roluri şi în piese de teatru radiofonic ("Ceaiul nostru cel de toate zilele", "Drumul lui Orfeu", "Orfeu în Infern", "Zadarnicele necazuri de iubire") şi, în anii '80, în piese de teatru de televiziune (ex. "La musica", "Enigma din testament" - ambele în regia Olimpiei Arghir ş.a.). Începând tot din anii '80, a fost distribuită în numeroase filme: "Destine romantice'" (1981, regia Haralambie Boroş), "Acţiunea Zuzuc" (1983, regia Gheorghe Naghi), "Ca-n filme" (1983, regia Manole Marcus), "Scopul şi mijloacele" (1983, regia Dan Marcoci), "Un petic de cer" (1983, regia Francisc Munteanu), "Eroii n-au vârstă/Fata din Strada Florilor" (1984, regia Mihai Constantinescu, Dan Mironescu, serial TV), "Anotimpul iubirii" (1985, regia Iulian Mihu), "Liceenii" (1986, regia Nicolae Corjos), "Extemporal la dirigenţie" (1987, regia Nicolae Corjos), "Moartea unui artist" (1989, regia Horea Popescu), "Taina jocului de cuburi" (1989, regia Gheorghe Naghi), "Om bogat, om sărac" (2006, serial TV), "Vrei să fii mama mea?" (2006), "Aniela" (2009), potrivit cinemagia.ro.

Cristina Deleanu este căsătorită cu actorul Eugen Cristea.