Actorul Eugen Cristea împlinește 71 de ani. Iubirea de poveste cu o artistă celebră: „Am primit multă dragoste, nu regret nimic“

Pe Eugen Cristea îl știe toată lumea din celebra emisiune pentru copii „Feriţi-vă de măgăruş”, din piese de teatru, din producţiile de la Acasă TV şi din emisiunile Marinei Almăşan. Astăzi, îndrăgitul actor împlinește 71 de ani.

Eugen Cristea și soția sa, actrița Cristina Deleanu, sunt împreună de aproape 40 de ani și sunt considerați unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Puțină lume știe că Eugen Cristea a văzut-o pentru prima oară pe Cristina Deleanu la Iaşi, pe o scenă de teatru. El avea 12 ani, ea 23. Îşi aminteşte că a admirat-o pentru frumuseţea ei, iar peste ani i-a devenit soție.

Când a reîntâlnit-o, ea era căsătorită cu prietenul lui, actorul Matei Gheorghiu. „Mai întâi am fost prieteni de familie. Matei l-a agreat de la bun început şi mi-a spus:<<A venit un băiat simpatico>>. Eugen a venit adesea la noi în casă, am fost plecaţi împreună în concedii. Dacă nu am fi început să jucăm împreună, nu cred că s-ar fi declanşat ceva între noi. Însă când am început să jucăm s-a declanşat deodată ceva ce nu credeam că e posibil între noi, o scânteie, apoi un foc…”, mărturisea actriţa, conform okmagazin.ro. Astfel, după 17 ani de căsnicie, actrița decide să divorșeze și ia viața de la capăt alături de Eugen Cristea.

„În viața asta am primit multă dragoste”

Eugen Cristea și Cristina Deleanu formează unul dintre cele mai frumoase și mai trainice cupluri din showbiz. Care e secretul relației lor? „Ne-am descoperit în timp și ne-am acceptat reciproc”, explica actrița Cristina Deleanu în urmă cu câțiva ani pentru click.ro.

„L-am acceptat dintotdeauna cu toți dracii lui și cu toate momentele lui de revoltă, mi-am asumat. Și declar sus și tare că îl iubesc”. „Dar cine primește mereu flori?”, o întreabă Eugen Cristea? „Așa e, până să se usuce unele flori în vază, deja îmi aduce altele. El este cel mai romantic dintre noi. Mereu ține cont și de plăcerile mele, de gusturile mele, inclusiv programul de la televizor îl alege astfel încât să-mi placă și mie. Îmi compune melodii la chitară și îmi spune că îl inspir. Mi-a făcut mult bine la suflet până acum. În viața asta am primit multă dragoste și nu regret nimic”, mai spune Cristina Deleanu.

”Lucrurile nu stau chiar ca la 40 de ani, dar nici ca la 80. Ne salvează munca și preocuparea continuă, să avem meciul în picioare. Tensiuni la relație au fost, dar cumpene nu. De obicei eu renunț”, mărturisea Eugen Cristea, anul trecut.

Deşi au ieşit la pensie de ani buni, Eugen Cristea şi Cristina Deleanu se zbat să supravieţuiască în jungla showbizului. Joacă în seriale tv, cântă, scriu poezii şi le recită la radio. „Nu ne liniştim”, preciza simpaticul actor.