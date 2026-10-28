Jennifer Lawrence a dezvăluit ce intervenție estetică și-a făcut după ce a devenit mamă pentru a doua oară: „Nu am totul sub control”

Jennifer Lawrence a vorbit despre transformările fizice prin care a trecut după cele două sarcini și a confirmat că a apelat la o intervenție de augmentare mamară. Actrița, în vârstă de 36 de ani, a explicat că schimbările apărute după cea de-a doua naștere au determinat-o să ia această decizie.

Jennifer Lawrence. Foto: Profimedia

Vedeta din seria „The Hunger Games” a vorbit într-un interviu acordat revistei The Cut. Jennifer Lawrence, care are doi fii împreună cu soțul său, Cooke Maroney, a vorbit și despre dorința de a se simți bine în propria piele, în timp ce își îndeplinește rolul de mamă.

„Vreau să fiu o mamă sexy. Când îmi las copilul la școală, vreau să arăt ca o femeie care are totul sub control, chiar și atunci când abia m-am trezit și, în realitate, nu am totul sub control”, a declarat actrița.

Actrița a vorbit pentru prima dată despre nemulțumirile legate de schimbările corpului său în octombrie 2025, într-un interviu acordat publicației The New Yorker. La acel moment, Lawrence a rememorat nesiguranțele pe care le-a resimțit în timpul filmărilor pentru comedia „No Hard Feelings”, care a inclus și scene nud.

Ea a explicat că, după prima sarcină, corpul său și-a revenit aproape complet, însă experiența a fost diferită după nașterea celui de-al doilea copil.

„După primul copil, aproape totul a revenit la normal”, a povestit Jennifer Lawrence.

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