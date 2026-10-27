La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există un lucru pe care nu l-ar face niciodată: „Are și ea principiile ei!”

Vedeta din serialul „Knots Landing” și-a făcut cont pe OnlyFans, însă, chiar dacă este deschisă la experiențe noi, are și limite peste care nu este dispusă să treacă.

Actrița Donna Mills Foto: Profimedia

Într-un fragment dintr-un interviu acordat emisiunii „Nightline”, distribuit de revista „People”, actrița a dezvăluit câteva dintre solicitările mai neobișnuite pe care le primește de la abonații săi. Unii îi cer videoclipuri în care să facă exerciții fizice, alții vor să o vadă savurând o cafea sau desfășurând activități obișnuite din viața de zi cu zi. Există însă și o cerere care nu o convinge deloc: aceea de a o vedea cum se spală pe dinți.

„Sunt lucruri din viața de zi cu zi, cum ar fi să bei o cafea. Îmi spun că le place când mă spăl pe dinți... Nu o să mă spăl pe dinți”, a declarat Donna Mills, cu umor și fără să lase loc de interpretări. Dincolo de această limită, actrița pare să știe foarte bine ce își dorește să ofere publicului său.

Pentru ea, senzualitatea nu înseamnă neapărat nuditate explicită, ci mai degrabă subtilitate, mister și puterea imaginației.

„Cred că este mai sexy să nu fii complet goală și să lași puțin loc imaginației”, a explicat vedeta, amintindu-și de o ședință foto realizată pentru revista „Playboy”. Una dintre imaginile sale preferate o surprindea făcând duș îmbrăcată într-o rochie, o fotografie pe care o consideră deosebit de senzuală tocmai prin caracterul ei neașteptat.

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