 La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există un lucru pe care nu l-ar face niciodată: „Are și ea principiile ei!” | adevarul.ro
search
Marți, 27 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

La 85 de ani are cont OnlyFans, dar există un lucru pe care nu l-ar face niciodată: „Are și ea principiile ei!”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Vedeta din serialul „Knots Landing” și-a făcut cont pe OnlyFans, însă, chiar dacă este deschisă la experiențe noi, are și limite peste care nu este dispusă să treacă.

Donna Mills
Actrița Donna Mills Foto: Profimedia

Într-un fragment dintr-un interviu acordat emisiunii „Nightline”, distribuit de revista „People”, actrița a dezvăluit câteva dintre solicitările mai neobișnuite pe care le primește de la abonații săi. Unii îi cer videoclipuri în care să facă exerciții fizice, alții vor să o vadă savurând o cafea sau desfășurând activități obișnuite din viața de zi cu zi. Există însă și o cerere care nu o convinge deloc: aceea de a o vedea cum se spală pe dinți.

„Sunt lucruri din viața de zi cu zi, cum ar fi să bei o cafea. Îmi spun că le place când mă spăl pe dinți... Nu o să mă spăl pe dinți”, a declarat Donna Mills, cu umor și fără să lase loc de interpretări. Dincolo de această limită, actrița pare să știe foarte bine ce își dorește să ofere publicului său.

Pentru ea, senzualitatea nu înseamnă neapărat nuditate explicită, ci mai degrabă subtilitate, mister și puterea imaginației.

„Cred că este mai sexy să nu fii complet goală și să lași puțin loc imaginației”, a explicat vedeta, amintindu-și de o ședință foto realizată pentru revista „Playboy”. Una dintre imaginile sale preferate o surprindea făcând duș îmbrăcată într-o rochie, o fotografie pe care o consideră deosebit de senzuală tocmai prin caracterul ei neașteptat.

Citiți mai multe în Click.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri rusești cu drone din Marea Neagră. Cum își justifică afirmația
digi24.ro
image
Lamine Yamal, moment neașteptat după câștigarea Trofeului Kopa: „Cred că acest premiu ar fi trebuit să fie al lui”
stirileprotv.ro
image
Noi imagini de la demolarea controlată a blocului care a explodat în Rahova. Ce s-a întâmplat în această dimineață
gandul.ro
image
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
mediafax.ro
image
„Opriți clovnul!”. Daniel Șendre dă de pământ cu Ionuț Chirilă: „Când antrenorul lui CS Dinamo contestă identitatea lui Dinamo”
fanatik.ro
image
Drumul nou din Munții Trascău, deschis circulației: îți lasă senzația că te prăbușești în gol. „Nu mi-aș fi închipuit că e atât de frumos”
libertatea.ro
image
Ce majorări de pensii și taxe sunt posibile în 2027. Scenariile prezentate de consultantul fiscal Adrian Negrescu
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Redactorul-şef al France Football a “rupt” tăcerea: cum a pierdut Lamine Yamal Balonul de Aur 2026
digisport.ro
image
Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2026. Reacția actorului și gestul soției sale
click.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Vitamina care costă 50 de bani şi ar putea încetini îmbătrânirea. Ce doză recomandă specialiştii
observatornews.ro
image
Ce poreclă rușinoasă i-a dat prințesa Bianca ispitei Daniela Pană de la Insula Iubirii
cancan.ro
image
Lovitură pentru pensionarii cu grupe de muncă. Decizie: Perioadele suplimentare NU sunt contributive la pensie
newsweek.ro
image
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
România are un nou selecţioner la handbal masculin! Sandu Iacob a fost prezentat oficial. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Bula AI a explodat deja în cea de-a doua economie din lume. Pierderi uriașe de 480 de miliarde de dolari. Urmează SUA?
ziare.com
image
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți spun!"
digisport.ro
image
TEST Ce spune modul în care semnezi despre încrederea în tine și stilul tău de viață?
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Noi imagini din casa Ancăi Țurcașiu și a lui Călin Șerban. Și-au cumpărat o vilă lângă București: Are 10 ani și renovăm tot ce a fost în ea / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
429 de primării ar putea dispărea după reforma cerută de PSD. Harta județelor în care se vor face comasări
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Cine este soția lui Tudorel Toader. Elena Toader este medic și profesor universitar la Iași. Cariera sa nu a fost lipsită de controverse
actualitate.net
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum
click.ro
image
Ilona Brezoianu, mărturisiri sincere despre viața de mamă: „Nu e totul roz”. Decizie neașteptată pentru fiul ei
click.ro
image
Biografia lui Kim Kardashian, după cinci ani de documentare: de ce Kanye West lipsește din carte
click.ro
Romy Schneider în rolul Împărătesei Sisi a Austriei profimedia 0418443149 jpg
Boala venerică ce a distrus cel mai frumos cuplu regal din istorie. A crezut că are tuberculoză, dar a fost, de fapt, victima infidelității
okmagazine.ro
Anne de Cleves soția lui Henric profimedia 0416507033 jpg
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb
okmagazine.ro
Moartea reginei Elisabeta I a Angliei. Pictură de Paul Delaroche, din 1828
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Donald Trump, remarcă deplasată despre Nicki Minaj la un miting electoral! Ce a spus președintele SUA despre artistă
image
Marina Voica, salvată de două ori de la moarte. Laurențiu Cazan: „Dacă nu se opera, în 1990, în Rusia, nu mai trăia”. Cum se simte acum

OK! Magazine

image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb