 Actrița Christina Applegate dezvăluie că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă: „M-am întors de unde am plecat” | adevarul.ro
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Actrița Christina Applegate dezvăluie că a fost diagnosticată greşit cu scleroză multiplă: „M-am întors de unde am plecat”

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Actriţa Christina Applegate a revenit la prezentarea podcastului său MeSsy cu o veste şocantă. Applegate şi coprezentatoarea Jamie Lynn Sigler au lansat două episoade consecutive ale podcastului lor, în care actriţele au discuţii sincere despre parcursurile lor personale cu scleroza multiplă.

Christina Applegate
Christina Applegate Foto: Prfofimedia

„A intrat în camera mea şi mi-a spus: «Felicitări, nu ai scleroză multiplă»", îşi aminteşte Applegate printre lacrimi. „Eu nu eram deloc fericită. Toţi ceilalţi erau atât de fericiţi."

Doctoriţa Marwa Kaisey, profesoară asociată la departamentul de neurologie al Centrului Medical Cedars-Sinai, care s-a alăturat lui Applegate şi Sigler pentru al doilea episod al podcastului, spune că diagnosticele eronate de scleroză multiplă sunt „destul de frecvente" datorită faptului că „nu avem un singur test pentru scleroza multiplă. Nu e ca şi cum am avea ceva asemănător unui test de sarcină care să spună: «Da. Ai boala.» «Nu. Nu ai.» Este o listă de criterii."

Kaisey spune că aproape 20 la sută dintre cei diagnosticaţi cu SM se dovedeşte că nu au boala. „Aproape una din cinci dintre aceste persoane cărora li s-a spus că au SM, unele de zeci de ani, nu o avea de fapt. Şi majoritatea dintre ele luau medicamente pentru tratarea SM-ului", scrie News.

Applegate a remarcat că, deşi a aflat că fusese diagnosticată greşit, acest lucru nu a avut niciun efect asupra simptomelor ei debilitante.

„Nu primeşti un diagnostic greşit şi apoi, dintr-o dată, mă simt mai bine", a continuat Applegate. „Nu mi-a trecut, Jamie! Dimpotrivă, starea mea s-a înrăutăţit. Aşa că m-am întors la punctul de plecare, în care nu ştiu ce se întâmplă cu mine. Şi asta va fi o investigaţie online pe care medicii mei o vor demara doar pentru a afla ce s-a întâmplat începând cu 2021, de ce s-a întâmplat asta?".

În partea a II-a a podcastului, Applegate s-a emoţionat din nou, spunând: „Am trecut printr-o mare depresie din cauza asta. Dar am pierdut totul. Mi-am pierdut slujba. Am pierdut... Îmi pare rău. Ce-i poţi spune cuiva care trăieşte cu asta de şase ani - Doamne, îmi pare atât de rău - pentru că mi-a oprit viaţa. Încă trebuie să folosesc scaunul cu rotile când merg la cabinetul medicului. Nu pot merge pe jos de la maşină până în cabinet. Încă mă confrunt cu asta. Nu s-a întâmplat nimic miraculos când mi-a spus: «Nu ai scleroză multiplă». Nu s-a întâmplat nimic miraculos."

Actriţa din serialul Dead to Me a recunoscut că s-a confruntat cu dificultăţi în a-şi găsi locul în comunitatea persoanelor cu scleroză multiplă, mai ales după ce a creat o comunitate formată din alte persoane diagnosticate cu această boală.

„E ciudat, pentru că simt că i-am dezamăgit pe toţi", a mărturisit Applegate. „E un sentiment ciudat, pentru că am devenit asta - tu şi cu mine, simbolurile sclerozei multiple. Şi tot ce făceam... Aveam un motiv. Aveam un motiv al naibii de bun pentru care ziua mea era groaznică în fiecare zi. Iar acum nu mai am un motiv şi asta e foarte deranjant şi foarte derutant pentru mine."

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Applegate a declarat că se află încă într-o „stare de şoc" din cauza diagnosticului eronat, calificându-l drept „o nebunie".

Câştigătoarea premiului Emmy a adăugat că a luat o pauză de la podcast pentru a „digera" vestea, în timp ce se confrunta şi cu „unele probleme de sănătate".

În cele din urmă, Applegate a mărturisit că priveşte parcursul ei în ceea ce priveşte sănătatea ca fiind „acelaşi joc, dar cu un alt nume".

Nu a mai ieșit în public din martie

Ultima apariţie a actriţei câştigătoare a premiului Emmy în cadrul podcastului a avut loc în luna martie.

Pe 31 martie, Sigler a anunţat că vor lua o scurtă pauză de la MeSsy. La scurt timp după aceea, s-a anunţat că Applegate fusese internată în spital din cauza unor complicaţii legate de scleroza multiplă de care suferă. Podcastul a fost reluat pe 21 aprilie, iar Sigler a petrecut lunile următoare înregistrând episoade singură, invitând totodată oaspeţi speciali.

Applegate a fost iniţial diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021.

Conform Cleveland Clinic, această boală progresivă afectează învelişul protector al nervilor, numit mielină, din sistemul nervos central. Ea poate provoca slăbiciune musculară, modificări ale vederii, amorţeli, pierderi de memorie şi probleme gastrointestinale.

Actriţa a comentat pentru prima dată zvonurile privind spitalizarea sa pe Instagram în aprilie, la scurt timp după lansarea cărţii sale de memorii, You With the Sad Eyes. Ea le-a mulţumit fanilor pentru sprijin şi a adăugat: Problemele de sănătate sunt o constantă pentru mine, dar sunt o tipă puternică şi devin din ce în ce mai puternică şi mă simt mai bine în fiecare zi."

„Îmi iau un moment să mă concentrez asupra sănătăţii mele, dar voi reveni în curând cu mai multe de spus", a spus ea la acea vreme.

În august, o sursă a declarat pentru PEOPLE că ea s-a întors acasă din spital şi „se simte foarte bine".

Applegate a câştigat Primetime Emmy pentru remarcabila apariţie într-un serial de comedie, în Friends", în 2003. A fost nominalizată la aceeaşi categorie pentru acelaşi serial în 2004. În 2008 şi 2009, Applegate a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriţă într-un serial de comedie pentru rolul din Samantha Who?". În 2019 şi 2020, ea a fost nominalizată pentru cea mai bună actriţă în rol principal pentru Dead to Me".

A fost nominalizată şi la Globurile de Aur şi selectată de mai multe ori pentru Screen Actors Guild Awards şi People's Choice Awards.

În 2008, Applegate a fost diagnosticată cu cancer la sân şi a suferit o mastectomie bilaterală.

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