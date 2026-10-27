Dakota Johnson, dezvăluiri intime despre relația cu Machine Gun Kelly. Ce le-ar fi mărturisit prietenilor

Dakota Johnson și Machine Gun Kelly ar avea o relație tot mai apropiată, deși nici actrița, nici rapperul nu au confirmat oficial că formează un cuplu. O sursă citată de presa britanică susține că actrița le-ar fi vorbit prietenilor despre chimia dintre ei.

Dakota Johnson le-ar fi vorbit apropiaților despre relația cu Machine Gun Kelly Foto: Shutterstock

Relația dintre actrița Dakota Johnson și rapperul Machine Gun Kelly (MGK) a atras atenția presei internaționale, după ce cei doi au fost văzuți împreună în mai multe rânduri. Deși nu au confirmat oficial că formează un cuplu, apropiați ai acestora ar fi oferit detalii despre legătura dintre ei.

Potrivit unei surse citate de publicația britanică „Daily Mail”, Dakota Johnson le-ar fi mărturisit prietenilor că între ea și MGK există o chimie sexuală puternică.

„Are o chimie sexuală incredibilă cu el și spune că este cea mai intensă experiență sexuală pe care a avut-o vreodată. Ea o descrie ca fiind «ca artificiile»”, a afirmat sursa citată de publicație.

Informațiile nu au fost confirmate public de cei doi.

Cum ar fi început apropierea dintre Dakota Johnson și Machine Gun Kelly

Potrivit presei americane, apropierea dintre Dakota Johnson și Machine Gun Kelly ar fi început pe 3 iulie, la ceremonia de nuntă a lui Taylor Swift și Travis Kelce, organizată la Madison Square Garden.

De atunci, actrița și rapperul ar fi fost văzuți împreună de mai multe ori, aparițiile lor alimentând speculațiile privind o posibilă relație. Până în prezent, niciunul dintre ei nu a confirmat oficial că formează un cuplu.

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