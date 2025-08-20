Articol publicitar

IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia

0
0
Publicat:

 Peste 3.000 de participanți au fost prezenți pe 15 și 16 august, la Fratelli Beach & Club Mamaia, cu ocazia lansării celei de-a doua părți a colaborării semnate de IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici, în cadrul proiectului «Enjoy the Unexpected».     

1 IQOS x Roman Tolici x Irina Rimes jpeg

Evenimentul a reprezentat punctul culminant al colaborării dintre cei doi artiști și IQOS, o fuziune între muzică și arta vizuală care a transformat spațiul de pe malul mării într-o platformă a curiozității și explorării colective.

Într-un decor hi-tech, animat de muzică live si proiecții spectaculoase, comunitatea IQOS a devenit parte din procesul creativ. Implicarea comunității prin mesaje, idei și reacții a fost sursa de inspirație pentru cele două premiere ale serii: piesa „Vara asta”, interpretată pentru prima dată de Irina Rimes, și lucrarea „Day Song”, prezentată de Roman Tolici. Atât melodia, cât și lucrarea de artă vizuală, născute dintr-un dialog continuu între artiști și comunitate, au construit împreună o poveste comună, în care emoțiile s-au transformat în sunet și culoare.

2 Irina Rimes x Roman Tolici in store jpg

Sâmbătă, 16 august, înaintea show-ului, Irina și Roman s-au întâlnit cu membri ai comunității IQOS într-o sesiune relaxată de meet & greet. Emoțiile au fost mari, dar atmosfera s-a destins rapid și spațiul s-a umplut de zâmbete, cuvinte de încurajare și de mulțumire.

Irina Rimes a urcat pe scena de la Fratelli Beach & Club Mamaia  într-o rochie cu design realizată la alegerea comunității IQOS club, transformând momentul într-un simbol al conexiunii cu publicul. Piesa „Vara asta” a fost acompaniată de videoclipul regizat de Hypno, o construcție vizuală cu accente experimentale, care integrează imagini trimise de fanii IQOS și aduce un final surprinzător. Bogdan Moldoveanu, cunoscut sub pseudonimul de scenă Hypno, este unul dintre cei mai apreciați regizori români de videoclipuri muzicale, reclame și documentare. „Nu cred că, azi, mai poți face ceva relevant dacă nu îți cunoști audiența”, spune Hypno. „În tot procesul de construcție al clipului, m-am gândit cum să-i țin cât mai mult interesați pe oamenii care se uită, un public care e curios și care se distrează atunci când are un puzzle în față. Sper ca mare parte din cei care vor vedea clipul, vor aprecia intenția.

Atât melodia, cât și lucrarea de artă vizuală au luat naștere dintr-un dialog constant între artiști și comunitate, construind împreună o poveste comună, în care emoțiile s-au transformat în sunet și culoare, într-o experiență care a provocat și a inspirat în egală măsură.  

3 Irina Rimes & band JPG

Cu cât încercam să împac cele două direcții, cu atât devenea totul mai confuz”, mărturisește regizorul. „Și atunci am ales să merg într-o direcție total opusă ambilor. Synth-pop-ul din piesa Irinei și starea de calm exploziv a lui Roman m-au dus într-o cheie în care am vrut să fac un clip […] ca un fel de trailer de film […]. Până la urmă, scopul a fost să găsesc un context în care să integrez ambii artiști și să fac o bucată vizuală cât mai eye-candy, cu good vibe.

Rezultatul a captivat publicul, transformând fiecare reacție într-o parte din povestea evenimentului.

În contrapunct, Roman Tolici a prezentat „Day Song”, lucrare care completează simbolic „Night Song”. „«Day Song» este strâns corelată cu prima lucrare, «Night Song», elementele nocturne înlocuindu-le pe cele diurne și vicerversa. Sunetul captat în «Night Song» se transformă în vibrația emisă de «Day Song». Cele două compoziții se întrepătrund, sugerând existența unei singure melodii, percepută diferit în registrul nocturn și cel diurn, generând trăiri sinestezice, în care sunetul devine culoare, iar emoția, obiect.”, explică artistul Roman Tolici.

4 IQOS la Fratelli jpg

Weekendul a fost amplificat de momente live memorabile, precum show-ul de percuție al lui Emil Vergazov, dar și de energia comunității, care a dus mai departe experiența în reels, fotografii și mesaje. Sub conceptul „Enjoy the Unexpected”, IQOS a reușit să transforme Fratelli Beach & Club Mamaia într-un spațiu al conexiunii și al curiozității, unde arta, muzica și interacțiunea directă au creat împreună o experiență colectivă memorabilă.

Material susținut de IQOS

IQOS nu este lipsit de riscuri. Eliberează nicotină, care provoacă dependență. IQOS este destinat exclusiv adulților care altfel ar continua să fumeze sau să utilizeze produse cu nicotină.

Magazin

Top articole

Partenerii noștri

image
„Trump va face o greșeală foarte mare.” Avertismentul unui diplomat veteran privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
digi24.ro
image
Filmul tragediei de pe A1, unde un băiat și o fată s-ar fi aruncat în fața TIR-ului. Ce spune șoferul care nu i-a putut evita
stirileprotv.ro
image
Medicul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este LEGUMA pe care nu o consumă niciodată și a explicat motivul. În schimb, românii o adoră
gandul.ro
image
ANM: Revine canicula în România, Bucureștiul și 11 județe sub avertizare de cod galben
mediafax.ro
image
Ipoteză șocantă în cazul sinuciderii de pe A1: Tânărul ar fi fost cercetat pentru viol. Povestea interzisă de dragoste care a dus la moarte
fanatik.ro
image
Motivul pentru care cei doi tineri s-au aruncat în fața TIR-ului în accidentul tragic de pe autostrada A1
libertatea.ro
image
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1. Gestul făcut de cei doi tineri, înainte de a fi loviți de un TIR
digi24.ro
image
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
gsp.ro
image
Anunț total neașteptat, la o săptămână după ce Cristiano Ronaldo i-a dat inelul Georginei Rodriguez
digisport.ro
image
VIDEO Cum a justificat judecătoarea Scântei decizia CCR privind anularea alegerilor prezidențiale: Îmi pare rău că CCR nu a găsit prilejul de a cere scuze
stiripesurse.ro
image
Răsturnare de situație în cazul accidentului mortal de pe Autostrada A1: Cei doi tineri s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
antena3.ro
image
12 judeţe intră sub cod galben de caniculă. Maxime, cuprinse între 35 şi 37 de grade
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au anunțat când va avea loc prima ninsoare din toamna 2025 în România. Data exactă
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Un român care şi-a cumpărat casă în SUA regreta achiziţia. Visul american s-a transformat în povară: „Pierdeţi bani”
playtech.ro
image
Companiile care au fost conduse de oamenii de încredere ai lui Ilie Bolojan se bat în instanță. Ce despăgubiri se solicită
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Imaginile au făcut rapid înconjurul lumii: Carlos Alcaraz și Emma Răducanu
digisport.ro
image
Bolojan blochează investițiile din PNRR. Guvernul pregătește un nou mecanism de control al contractelor publice (Document)
stiripesurse.ro
image
Focuri de armă în Sectorul 3 din București! Un cetățean străin a tras în dreptul unei terase
kanald.ro
image
FOTO NASA surprinde un fenomen ciudat: un jet uriaș străpunge cerul dintre nori și...
playtech.ro
image
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Anunțul momentului! Poliția a aflat unde este Emil Gânj. NU a fugit în străinătate! Vestea face deja înconjurul țării!
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 450 de lei pentru românii cu venituri mici, mai ales pensionari! Înscrieri de miercuri, 20 august, pe platforma de vouchere
mediaflux.ro
image
„Sunt peste tot!” Vlogger român, șocat de mașina văzută pe străzile din Sankt Petersburg
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Situație halucinantă în Râșnov. Un bărbat condamnat pentru tentativă de viol a ucis cu cruzime un animal, sub privirile înspăimântate ale copiilor. În lipsa Poliției, micuții l-au închis pe individ în ghenă: „Sunt marcați pe viață pentru ceea ce au văzut”
actualitate.net
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
image
3 zodii ale căror vieți vor deveni un basm până în toamna anului 2025. Acești nativi încep o perioadă de vis
click.ro
image
Își vinde lucrurile din șifonier, ca să-i cumpere medicamente lui Viorel Lis: „I-am promis că nu-l las la azil” Câți bani cere pe o geantă?
click.ro
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef, Profimedia (1) jpg
Regina Camilla nu se dezlipește de brățara sa valoroasă Van Cleef. Cât este de specială, ce simbolizează și la ce preț se ridică un astfel de model?
okmagazine.ro
alexander grey QGQz IBBl5w unsplash jpg
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
d775367d 2896 49ba b51e 0d8511c1d3e9 webp
Anticoncepționalele și Auschwitz: trecutul ascuns al contraceptivelor și moștenirea doctorului Clauberg
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Au renunțat la locul de muncă, iar acum trăiesc într-o casă pe roți, fără televizor. Câți bani cheltuiesc pe lună
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani

OK! Magazine

image
De ce gestul lui Harry doare atât de mult? Pentru mulți lăudabil, inițiativa sa ”apasă multe butoane” la Palat

Click! Pentru femei

image
De ce nu te poți relaxa în confortul casei tale? S-ar putea să nu fie de la tine, ci de la energia căminului

Click! Sănătate

image
Atenție, așa se poate transforma ficatul gras în cancer!