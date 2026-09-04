„Vocea României” revine la PRO TV. Noul sezon începe în această seară, iar printre concurenți se află și o cunoscută comediantă

„Vocea României” revine pe micile ecrane vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO. Cel de-al 14-lea sezon al emisiunii vine cu voci noi, surprize și reguli noi, iar printre concurenții care vor urca pe scena audițiilor pe nevăzute se află și Ioana State, cunoscută pentru spectacolele sale de stand-up comedy.

Foto: ProTv

Noul sezon îi aduce în continuare în rolul de antrenori pe Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu. Aceștia sunt pregătiți să descopere concurenții care îi pot convinge să apese butoanele și să-i primească în echipele lor.

Ioana State, apariție-surpriză la „Vocea României”

Una dintre surprizele pregătite pentru debutul sezonului este participarea Ioanei State. Cunoscută publicului în special pentru activitatea sa din stand-up comedy, aceasta va urca pe scena „Vocea României” într-o ipostază diferită de cea cu care și-a obișnuit fanii, notează InfoMusic.

În imaginile prezentate înaintea premierei, Ioana State apare în timpul audițiilor și reușește să întoarcă două dintre scaunele antrenorilor. Rămâne de văzut ce piesă va interpreta și care dintre antrenori va încerca să o convingă să facă parte din echipa sa.

Apariția ei se numără printre momentele care au stârnit deja interesul publicului înaintea primei ediții.

Cine mai urcă pe scena din primul episod

Promovarea noului sezon a dezvăluit și o parte dintre concurenții care vor putea fi urmăriți încă din ediția de debut.

Printre aceștia se află Iulia, care și-a anunțat participarea la audițiile pe nevăzute și a dezvăluit că va purta cu ea un obiect cu valoare sentimentală: eșarfa bunicii sale.

Un alt concurent este Andrew, artist, compozitor și producător, care a anunțat că va apărea în emisiune în prima ediție.

Mihai Teacă se alătură și el competiției. Artistul abordează mai multe genuri muzicale, printre care jazz, pop, blues, funk și muzică lăutărească.

Pe scenă va ajunge și George Synzheriak, artist venit din străinătate, în timp ce Dafina Busu va încerca să-i convingă pe antrenori cu muzica sa. Artista face parte dintr-o trupă și își compune propriile piese.

În competiție va intra și Alessia Anghel, care a mai încercat să se facă remarcată într-un concurs muzical. Ea a participat anul trecut la „X Factor”, iar acum își încearcă din nou șansa, de această dată la „Vocea României”.

Reguli noi în sezonul 14

Noul sezon vine și cu modificări importante ale regulilor. Pe lângă butoanele deja cunoscute, Mute și Block, antrenorii vor avea la dispoziție „Butonul a doua șansă”.

Acesta poate fi folosit atunci când un antrenor consideră că a lăsat să-i scape o voce pe care și-ar fi dorit-o în echipă. Butonul permite revenirea asupra deciziei chiar și după încheierea momentului artistic, ceea ce poate schimba traseul unui concurent în competiție.

Și prezentatorul Pavel Bartoș primește un avantaj special. O singură dată pe durata audițiilor pe nevăzute, el va putea acorda unui concurent care nu a reușit să întoarcă niciun scaun posibilitatea de a reveni în competiție, în cadrul aceluiași sezon.

Concurentul va avea astfel o nouă ocazie să urce pe scenă și să-i convingă pe antrenori să-l aleagă.

„Vocea României” începe vineri

Sezonul 14 promite, astfel, mai multe răsturnări de situație, atât datorită noilor reguli, cât și concurenților care vor încerca să-i impresioneze pe cei cinci antrenori.

Prima ediție din „Vocea României” 2026 va fi difuzată vineri, 4 septembrie, de la ora 20:30, la PRO TV și pe VOYO.