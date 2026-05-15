Mesaj de la Tudor Chirilă pentru reprezentanta României la Eurovision: „Eu o iubesc pe Alexandra”

După doi ani de absență, România este prezentă din nou în finala Eurovision. Câștigătoarea Vocea României, în 2023, Alexandra Căpitănescu, s-a calificat din a doua semifinală.

Alexandra Căpitănescu și trupa ei au ajuns în finala Eurovision, după o interpretare electrizantă a piesei „Choke me” şi şi-au încheiat show-ul în uralele publicului, reuşind să se califice pentru marea finală.

Românca a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când, la 19 ani, a câștigat Vocea României. A făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă, care a continuat să o susțină și după finalul competiției.

„Mi se pare că face cinste României. Eu am prognozat primele 7 locuri în finală, dar acum îndrăznesc să cred că va fi mai bine de primele 7 locuri. Eu o iubesc pe Alexandra și e o chestie sentimentală, dar cred că merită să fie iubită de toată România care poate să voteze. Are acest simț al scenei, e foarte autentică și nu îi e frică să fie autentică, nu are frica aceasta, frica de ridicol, de cum arăt, cum mă vede lumea și mie asta mi s-a părut extraordinar", a spus Tudor Chirilă, antrenor la Vocea României pentru Știrile ProTV.

Sâmbătă, 16 mai, România va urca pe scenă de pe poziția 24, din 25, fiind penultimul act al serii. Această plasare oferă un avantaj, melodia fiind interpretată chiar înainte de marea încheiere susținută de țara gazdă, Austria. Republica Moldova (poziția 16) intră în a doua jumătate a show-ului, imediat după Franța. Spectacolul va fi deschis de Danemarca.