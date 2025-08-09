Trei copii și doi adulți transportați la spital, în urma unui accident grav pe Centura Capitalei. Traficul este blocat

Trei copii și doi adulți au fost transportați la spital, în urma unui accident grav care s-a produs sâmbătă, 9 august, la Glina, pe Centura București.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN Centura București, în zona localității Glina, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

În urma impactului sunt cinci victime din care trei sunt copii. Toate victimele vor fi transportate la spital.

Circulația rutieră este oprită pentru puțin timp pe ambele sensuri de mers, urmând a se desfășura pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea poliției.

Se estimează că situația va reveni la normal pe parcursul serii.