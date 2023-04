Hugh Jackman trece prin clipe cumplite. Boala de care este suspect pentru a șaptea oară: „Aflu rezultatul și vi-l spun”

Hugh Jackman, starul Wolverine, este urmarit de ghinion. Actorul, în vârstă de 54 de ani, trece din nou prin clipe cumplite, după ce a fost supus unor noi biopsii pentru a afla dacă are din nou cancer de piele.

Cunoscutul actor a mai fost diagnosticat de șase ori cu cancer de piele, scrie click.ro . Starul a transmis un mesaj pe Twitter pentru fanii săi. ”Tocmai mi-au făcut două biopsii. Tocmai am fost la doctorul meu, dr. Iron, care este minunat. În două, trei zile aflu rezultatul și vi-l spun. Vă reamintesc însă că acest carcinom bazocelular este cel mai puțin periculos cancer.”

Hugh Jackman este de părere că acum plătește prețul orelor de stat în soare în urmă cu 25 de ani, fără protecție SPF.

Citește articolul complet pe click.ro

"A fi vulnerabil este de fapt bine"

În cel mai recent film al lui Jackman, The Son, acesta joacă rolul unui avocat cu un fiu adolescent dintr-o căsătorie anterioară care suferă de depresie.

Filmul explorează părinții absenți și efectele divorțului asupra copiilor, precum și bolile psihice ale adolescenților.

"Acesta a fost un rol pe care știam cum să îl joc", a declarat Jackman, care a fost nominalizat la Globul de Aur pentru rolul său.

"Am înțeles acea bătălie a cuiva care probabil face prea multe lucruri deodată, dar care simte că are totul sub control și că poate face față la toate", a adăugat el.

Jackman s-a destăinuit despre experiența sa de a face terapie, spunând că aceasta a schimbat "radical" modul în care se vede pe sine.

El a spus că a fost condus de o tendință "perfecționistă" care l-a făcut "capabil să facă lucruri", dar a recunoscut că a fost și "limitativ".

"Mi-am dat seama, de asemenea, prin intermediul acestui film, că a fi vulnerabil este de fapt bine. Este ceva cu care toată lumea se identifică. Și chiar și copiii mei, sunt mai vulnerabil cu ei", a spus el.

Actorul a mai spus că este momentul ca un film cu supereroi să câștige un Oscar și că, în opinia sa, genul a fost trecut cu vederea pentru nominalizări la fel ca și filmele de comedie.

De asemenea, a abordat și rolul său viitor în filmul cu supereroi Deadpool 3, alături de Ryan Reynolds.

Înaintea filmărilor, el a spus că mănâncă 6.000 de calorii pe zi și se antrenează în fiecare zi a săptămânii.

"Este mai greu când ai 54 de ani, permiteți-mi să spun asta", a glumit el.