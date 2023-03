Paul Grant a murit. Actorul cunoscut din „Star Wars” a fost găsit într-o gară VIDEO

Paul Grant, actorul britanic renumit pentru rolurile din filmele Star Wars și Harry Potter, a murit la vârsta de 56 de ani, relatează The Guardian.

Actorul britanic a fost găsit în stare de leșin în fața gării King's Cross, situată în nordul Londrei, joi după-amiază, 16 martie. Grant a fost declarat decedat luni, 20 martie, la ora 3:49, însă anterior a fost declarat în moarte cerebrală.

Cauza morții nu a fost dezvăluită. De asemenea, Grant a jucat rolul unui Ewok în „Return of the Jedi/ Întoarcerea lui Jedi" și al unui spiriduș în „Harry Potter and the Philosopher's Stone/ Harry Potter și Piatra Filosofală".

Fiica actorului britanic, Sophie Jayne Grant, a confirmat decesul pentru Sky News: „Am inima frântă... Nicio fată nu merită să rămână fără tată... Era atât de cunoscut și iubit pentru munca sa. A plecat prea devreme".

Grant a mărturisit de nenumărate ori că se confrunta cu probleme cu băutura și cu drogurile. Cu ceva timp înainte de a muri, actorul a afirmat că a „băut prea mult” și a dezvăluit că a „făcut praf” banii dobândiți din Star Wars, conform Daily Mail.

Într-un interviu care a avut loc în urmă cu o lună chiar în gara unde a fost găsit, Grant a afirmat că și-a irosit banii pe prostituate și pe droguri. Acesta susținea, ținând în mână o cutie de bere, că este „ultima zi” în care mai consumă alcool, precizând: „Trebuie să nu mai fac asta”.

Fiica vitregă a actorului britanic, Stacey, a înființat o pagină Go Fund Me pentru a strânge fonduri pentru înmormântarea lui: „Am deschis această pagină deoarece Paul a murit, din păcate, ieri și aș vrea să-i ofer cea mai bună despărțire pe care și-ar fi dorit-o", a transmis ea.

Maria Dwyer, iubita lui Paul Grant, a declarat: „Paul a fost dragostea vieții mele. Cel mai amuzant om pe care îl cunosc. Mi-a făcut viața completă. Viața nu va mai fi niciodată la fel fără el".