Bruce Willis a împlinit 68 de ani. Mesajul emoționant al soției lui. „Mi-am început dimineața plângând...“ VIDEO FOTO

Starul american, care a fost diagnosticat cu demență frontotemporală, a împlinit 68 de ani pe 19 martie, iar starea lui se degradează rapid.

După un an de investigații complexe, medicii au reușit să-i pună un diagnostic actorului Bruce Willis: acesta suferă de demență frontotemporală, o boală neurodegenerativă, înrudită cu boala Alzheimer.

Pe 19 martie, de ziua actorului, soția sa, Emma Heming, a postat un mesaj emoționant și sincer despre viața alături de o persoană care suferă de demență frontotemporală (FTD).

„Azi este ziua soțului meu. Mi-am început dimineața plângând, așa cum puteți vedea după ochii mei umflați. Cred că e important ca voi să vedeți toate astea. Oamenii îmi spun mereu că sunt puternică. Nu am de ales, mai ales că trebuie să cresc și doi copii. Câteodată, în viața asta, trebuie să ne punem pe noi hainele de oameni mari și să trecem la treabă. Iar eu asta fac. Dar am momente de tristețe în fiecare zi, am momente de durereîn fiecare zi, iar azi, de ziua lui, le simt din plin”, a spus Emma Heming într-un videoclip postat pe contul ei de Instagram.

În altă postare, soția actorului a scris: „El e dragoste pură. E atât de iubit! Și îl voi iubi mereu“. Bruce Willis și Emma Heming sunt căsătoriți din 2009 și au împreună două fiice.

În luna februarie a acestui an, familia starului american - inclusiv fosta sa soție, Demi Moore, și cele trei fiice ale lor, Rumer, Scout și Tallulah – a anunțat că actorul suferă de FTD, după ce în urmă cu un an acesta fusese diagnosticat cu afazie, o tulburare de limbaj cauzată de leziuni cerebrale.

Demență frontotemporală este un termen „umbrelă“ pentru un grup de tulburări ale creierului care afectează în special lobii frontali și temporali. Aceste zone ale creierului sunt în general asociate cu personalitatea, comportamentul și limbajul.

Persoanele cu DFT pot avea probleme de memorie, modificări de comportament sau dificultăţi de vorbire sau de mişcare.

„În prezent, nu există niciun tratament pentru această boală, o realitate care sperăm să se schimbe în anii următori“, a spus familia actorului când a făcut acest anunț.