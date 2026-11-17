„Fulgy de la Clejani”, pe numele său real Dan-Constantin-Fulgeraș Manole, a fost trimis în judecată pentru amenințare, în urma unui incident petrecut în aprilie 2026. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a afirmat, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, că va da drumul la gaze și va provoca o explozie într-un bloc din Capitală.

Fulgy de la Clejani. Foto: captură video TikTok

Incidentul a avut loc în seara zilei de 6 aprilie 2026, în jurul orei 23:00, la o adresă din Sectorul 3. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, după ce Fulgy a amenințat că își va face rău și că va arunca blocul în aer.

Ajunși la fața locului, agenții au constatat că bărbatul se baricadase în locuință și refuza să coopereze. Pentru eliminarea riscului unei explozii, echipa companiei de distribuție a gazelor a oprit alimentarea imobilului. După ce negociatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale au încercat să îl convingă să renunțe la gestul amenințător, luptătorii SAS au pătruns în apartament și l-au găsit în dormitor, notează Click!.

Ce pedeapsă riscă Fulgy de la Clejani

Pentru infracțiunea de amenințare, Codul penal prevede pedeapsa cu închisoarea de la trei luni la un an sau amenda. Trimiterea în judecată nu înseamnă însă că acesta a fost găsit vinovat. Instanța va analiza probele și va decide dacă acuzația se confirmă.

Fulgy are și antecedente penale. În urma unui incident din iulie 2021, când a agresat un jurnalist și i-a luat telefonul mobil, a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare, pentru tâlhărie.

De asemenea, în cursul acestui an, a avut probleme cu legea după ce a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise. În acel dosar, instanța i-a aplicat o amendă penală de 5.000 de lei. Ulterior, judecătorii au respins solicitarea de înlocuire a amenzii neachitate cu 200 de zile de închisoare.