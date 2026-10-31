 Andreea Marin dă explicații după valul de indignare stârnit de afirmaţiile despre „pretențiile” tinerilor. Reacția lui Dan Negru | adevarul.ro
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Andreea Marin dă explicații după valul de indignare stârnit de afirmaţiile despre „pretențiile” tinerilor. Reacția lui Dan Negru

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În timp ce Andreea Marin explică declarațiile despre „pretențiile” tinerilor la primul interviu de angajare și povestește de ce a ales să muncească gratuit la începutul carierei, Dan Negru susține că munca neplătită nu trebuie prezentată drept o lecție de succes.

Andreea Marin foto Facebook Andreea Marin jpg
Foto: Facebook/Andreea Marin

Andreea Marin a revenit cu explicații după ce declarațiile sale despre experiența de la începutul carierei și așteptările tinerilor la primul loc de muncă au stârnit numeroase reacții în mediul online. Fosta „zână” de la „Surprize, surprize...” spune că mesajul i-a fost răstălmăcit și că nu a susținut niciodată ideea că angajații ar trebui să muncească fără să fie plătiți.

Controversa a pornit de la o intervenție a Andreei Marin în emisiunea „Permis de Antreprenor”. Invitată în cadrul acesteia, vedeta a vorbit despre pretențiile pe care le au unii candidați încă de la primul interviu de angajare și a povestit că, la începutul carierei, a lucrat luni întregi fără să primească bani.

„Eu sunt sătulă de posibili viitori angajați care vin și te întreabă de la prima întâlnire unde își parchează mașina, ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic. Deci iertați-mi franchețea, dar eu știu cum am lucrat gratuit la început, luni de zile și mi s-a spus de la început: „O să lucrezi gratuit, dacă îți dorești, bineînțeles, și dintre voi toți ăștia care lucrați gratuit, rămâne unul”, a declarat Andreea Marin.

Fragmentul din emisiune a fost distribuit pe TikTok și a atras numeroase comentarii critice, numeroşi utilizatori punctând faptul că întrebările despre salariu și condițiile de muncă sunt firești la un interviu de angajare şi nu trebuie privite ca „pretenţii” și că lipsa experienței nu justifică munca fără remunerație.

Andreea Marin spune că declarațiile i-au fost răstălmăcite

După reacțiile apărute în mediul online, Andreea Marin a publicat un mesaj pe social media în care a explicat contextul afirmațiilor sale. Vedeta a susținut că un fragment de câteva secunde dintr-o discuție mai amplă nu redă întregul mesaj și le-a reproșat celor care au comentat că nu s-au informat înainte de a-și forma o opinie.

„Iată o lecție demnă de studiat în manualele de jurnalism, dar și una despre cât de ușor poate fi răstălmăcit un mesaj atunci când doar câteva secunde dintr-o discuție ajung să fie prezentate drept întregul adevăr.

Lucrurile sunt, în esență, simple: atunci când judecăm un om, o afirmație sau o situație, avem responsabilitatea de a ne informa corect și complet”, a transmis Andreea Marin.

„Nu am cerut nimănui să muncească fără să fie plătit”

Fosta prezentatoare TV a ţinut să sublinieze că decizia de a lucra fără să fie remunerată, la începutul carierei, i-a aparținut și că a considerat-o o oportunitate de a învăța de la un profesionist recunoscut la nivel internațional. Ea a precizat că nu ar fi făcut același lucru în orice context și că nu susține ca angajații să fie puși în situația de a munci gratuit.

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„În cazul de față, am vorbit într-o emisiune despre experiența mea de la începutul carierei, despre ce am ales eu să fac, fără să fiu obligată, dar a meritat, pentru că eu am avut în față nu doar un posibil viitor angajator, ci un adevărat profesionist recunoscut international prin realizările sale de la care am avut enorm de învățat și eu am văzut șansa - asta face diferența, nu aș fi făcut acest lucru pentru oricine sau in orice situație, evident (…)

Nu am cerut nimănui să muncească fără să fie plătit. Dimpotrivă, chiar am spus explicit că nu consider normal ca cineva să fie nevoit să facă astăzi ceea ce eu am ales să fac atunci. Însă eu nu am fost nevoitǎ, ci a fost o alegere (…)

Subiectul muncii neplătite stârnește reacții și preocupări legitime și am și spus asta în emisiune, însă nu în cele 40 de secunde extrase ce s-au viralizat – nu susțin această idee, lucrurile au evoluat, dar fac și astăzi voluntariat – acesta e un alt aspect și o alegere nelegată de locul de muncă. Este firesc să fii recompensat corect pentru munca ta, așa cum este firesc să îți cunoști drepturile și condițiile de angajare – înțelegerea acestui fapt a evoluat in timp si e bine ca e așa”, a precizat Andreea Marin.

Dan Negru: „Nu vreau să le vând copiilor exploatarea drept lecție de succes”

În contextul discuțiilor despre munca neplătită, Dan Negru a publicat, la rândul său, un mesaj în care a povestit că a refuzat o invitație de a le vorbi tinerilor despre începuturile sale în televiziune și despre perioada în care a muncit fără să fie plătit.

Prezentatorul spune că nu vrea să le recomande celor aflați la început de drum să urmeze același model și consideră că munca gratuită cerută în numele profitului, în condiţiile de acum, este o formă de exploatare.

„Îmi pun generația mea în cap! Și corporațiile.

Am primit o ofertă să le povestesc puștilor cum am început eu în televiziune, muncind gratis. Și să-i sfătuiesc să facă la fel.

Am refuzat! Nu vreau să le vând copiilor exploatarea drept lecție de succes. Așa că NU munciți gratis!

Eu am făcut-o cândva, dar într-o vreme în care șefii erau făcuți din alt aluat. Șefii de azi au un singur gând: profitul.

De-asta afacerile sunt tot mai sărace: pentru că produc doar bani.

Vă vor spune că au dreptul să-și optimizeze costurile. Și voi aveți dreptul să vă optimizați viața!

Vă vor spune că într-o corporație sunteți ca într-o familie. Minciună ! Contractul de muncă e un acord economic, nu unul de familie. Fugiți de locurile de muncă în care vi se spune: «Suntem o familie!». E o iluzie corporatistă.

Dan Negru, despre salariul din televiziune și momentul în care șefii au vrut să-l înlocuiască la 35 de ani: „Mi-am dat seama că piața media nu e zdravănă la cap”

Familia te iubește pentru ceea ce ești. Compania te apreciază pentru ceea ce produci.

Am văzut cu ochii mei cum o mare vedetă- prezentatoare de știri- a fost dată afară cu doar jumătate de oră înainte să intre în direct. Era pe scaunul de machiaj când a aflat că altcineva îi va lua locul.

Vedetă mare. Dar, mai ales, era supusă patronatului. Făcea parte din „familie”. Și patronatul n-a clipit când a dat-o afară.

Așa că, deși pierd niște bani, nu mă duc la conferința asta.

M-aș duce doar ca să le spun ce cred: munca gratis, cerută de o corporație în numele profitului, e o formă de exploatare.

Nu e un păcat să vrei profit. Păcatul începe când profitul lor se construiește pe munca neplătită a ta!”, a transmis Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

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