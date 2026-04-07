search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat că aruncă în aer blocul în care locuiește din Sectorul 3. „Nu știu ce urmează, mă bag în cadă și v-am pupat"

0
0
Publicat:

Panică într-un bloc din Sectorul 3 al Capitalei, după ce Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani, a amenințat că își va arunca în aer apartamentul. „Nu știu ce urmează, mă bag în cadă și v-am pupat”, a transmis el într-un videoclip pe Tiktok.

Potrivit poliției, la data de 6 aprilie 2026, în jurul orei 23:00, Secția 11 Poliție a fost sesizată prin 112 cu privire la un bărbat care se baricadase în locuință și amenința că își va face rău, punând în pericol și viața vecinilor. Este vorba de Dan Constantin Fulgeraș Manole, cunoscut în spațiul public cu numele de Fulgy.

„La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, care au constatat că bărbatul s-a baricadat în locuință, manifestând un comportament agitat și refuzând orice formă de cooperare. De asemenea, la adresă s-a prezentat și un echipaj din cadrul companiei de distribuție a gazelor, care a procedat la sistarea alimentării, în vederea prevenirii oricărui pericol”, a transmis Poliția Capitalei.

Fulgy Clejani / Foto: Facebook
Fulgy Clejani / Foto: Facebook

În paralel, negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au încercat să discute cu Fulgy și să-l convingă să renunțe la gestul periculos. Având în vedere că situația rămânea extrem de periculoasă și pentru siguranța locatarilor, polițiștii au decis să intervină în forță.

„Persoana a fost depistată în dormitor, în afara oricărui pericol și fără a prezenta urme de violență”, a precizat Poliția.

După intervenție, Fulgy a fost preluat de echipaje medicale specializate și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, unde a rămas internat, în afara oricărui pericol.

„Pe parcursul intervenției, polițiștii au asigurat managementul situației, prioritatea absolută fiind protejarea vieții persoanei și prevenirea producerii oricărui incident. Cercetările sunt continuate de Secția 11 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
