Denise Rifai revine pe micile ecrane cu o nouă emisiune. Ce se știe despre formatul pregătit de vedetă: „Sper că a meritat așteptarea”

Denise Rifai se pregătește să revină pe micile ecrane cu o nouă emisiune, de această dată la Antena Stars. Formatul va fi transmis în direct și va aduce în discuție cele mai importante subiecte ale momentului, alături de invitați din diverse domenii.

Denise Rifai se pregătește să revină pe micile ecrane. Foto: Instagram

Realizatoarea TV a anunțat că a lucrat în ultimele trei luni la pregătirea proiectului, împreună cu o echipă a postului Antena Stars. Deocamdată, reprezentanții televiziunii nu au dezvăluit nici numele emisiunii, nici data la care va avea loc prima ediție.

Denise Rifai a confirmat revenirea și le-a mulțumit telespectatorilor care au întrebat în ultima perioadă când va apărea din nou pe ecrane.

„Sunt bucuroasă că, în sfârşit, vă pot povesti la ce am lucrat în ultima perioadă. Împreună cu echipa mea, de aici de la Antena Stars, pe care o veţi cunoaşte foarte curând, vom aduce pe micile ecrane un format fresh, o emisiune în direct, în care vom dezbate împreună cele mai importante informaţii, alături de oamenii momentului. (...) Vă promit muulte seri frumoase, împreună, la Antena Stars. Şi sper că a meritat aşteptarea”, a transmis vedeta.

La rândul său, Elena Savu, director Antena Stars, a oferit câteva detalii despre conceptul emisiunii. Potrivit acesteia, proiectul va combina experiența jurnalistică a lui Denise Rifai cu un decor special și invitați care vor completa dezbaterile serii.

„Ea aduce jurnalismul de calitate, curiozitatea şi întrebările de neratat, noi am pregătit un decor special, cu elemente surprinzătoare, iar invitaţii vor completa tabloul unor seri perfecte. Abia aştept să vă putem da toate detaliile şi să dăm startul”, a declarat Elena Savu.

Denise Rifai a fost înlocuită de Cătălin Măruță la „Furnicuțele”

Denise Rifai s-a alăturat Antena Group în prima parte a acestui an. Din aprilie, aceasta a prezentat emisiunea „Furnicuțele”, un format internațional, însă a rămas la conducerea proiectului doar până la începutul lunii septembrie, când a fost înlocuită de Cătălin Măruță.