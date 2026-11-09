 Oana Roman, revoltată după ce a vrut să doneze haine pentru nevoiași. Ce răspuns a primit de la o asociație caritabilă | adevarul.ro
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Oana Roman, revoltată după ce a vrut să doneze haine pentru nevoiași. Ce răspuns a primit de la o asociație caritabilă

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Oana Roman a povestit pe Instagram o experiență neplăcută pe care a avut-o în timp ce încerca să doneze haine pentru persoanele defavorizate. Vedeta a vrut să ofere gratuit articole care nu îi mai vin nici ei, nici fiicei sale Isabela, dar răspunsul primit de la o asociație care se ocupă de distribuirea donațiilor a nemulțumit-o.

Oana Roman a slăbit mult.
Oana Roman a slăbit mult. Foto: arhivă

După ce amândouă au slăbit în acest an, Oana Roman a constatat că au rămas cu multe haine pe care nu le mai pot purta. Printre acestea se numără atât articole noi, cât și haine purtate de puține ori. Întrucât se aflau într-o stare foarte bună, vedeta a decis să le doneze celor care nu își permit să își cumpere haine.

Oana Roman a contactat o asociație specializată în astfel de acțiuni, însă primul mesaj privat trimis reprezentanților organizației a rămas fără răspuns. Abia după ce a publicat un comentariu la o postare a asociației a primit un răspuns.

Vedeta a relatat întâmplarea pe Instagram, unde a publicat și conversația cu reprezentanții organizației. Ea a subliniat că implicarea în acțiuni caritabile nu este o noutate pentru familia sa și că fiica ei a fost învățată încă de la grădiniță să îi ajute pe cei aflați în dificultate.

„Isa, de când era mică, la grădiniță, a învățat să doneze pentru oamenii care nu au. Eu, la rândul meu, de ani și ani de zile fac campanii prin care donez haine, încălțăminte foarte bună, donez cărți”, a povestit Oana Roman.

De ce s-a supărat Oana Roman pe reprezentanții asociației

Potrivit vedetei, reprezentanții asociației i-ar fi transmis că și persoanele aflate în dificultate merită haine noi, cu etichetă. Replica a deranjat-o, mai ales că susține că precizase că o parte dintre articolele vestimentare pe care voia să le ofere erau noi, iar celelalte fuseseră purtate de foarte puține ori.

Oana Roman a mai spus că, ulterior, reprezentanții organizației i-ar fi reproșat că nu a menționat de la început starea foarte bună a hainelor.

Vedeta a explicat că ar fi putut să vândă articolele vestimentare pe grupurile dedicate hainelor pre-owned, însă a preferat să le ofere gratuit. A renunțat la această variantă și pentru că procesul ar fi presupus timp și efort pentru fotografierea produselor, publicarea anunțurilor și pregătirea coletelor.

Nemulțumită de atitudinea reprezentanților asociației, Oana Roman a criticat modul în care a fost tratată și a pus sub semnul întrebării empatia celor care organizează campanii caritabile.

„Am ales să nu le vând pentru că este și multă muncă să stau să fac postări, poze, colete. Și am zis «ok, hai să le donez». Și le scriu unor oameni care păreau foarte ok și care au răspuns cum mi-au răspuns, pe tonul ăla și cu atitudinea aia, încât, efectiv, stau și mă întreb de ce unii oameni se laudă că fac campanii caritabile în condițiile în care nu au niciun pic de empatie și au cumva un caracter foarte prost, că asta e realitatea. Asta mă frustrează foarte rău”, a transmis vedeta pe Instagram.

La final, Oana Roman le-a cerut urmăritorilor săi să își spună părerea despre răspunsul primit de la organizație.

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